Así es Resident Evil 7: Biohazard

Capcom ha roto con el juego de acción en el que había convertido su más preciada franquicia; Resident Evil, el que fuera creador en su día del género "Survival Horror". Tras cuatro primeras entregas espectaculares, la franquicia fue mutando lentamente hasta acabar convertida en un juego de acción; lo que acabó dejando a muchos fans por el camino.

La compañía japonesa advirtió el "desliz" (que no es un fallo, son cosas del directo...) y ha querido recuperar el concepto original, y no lo hacen volviendo al juego de zombis y puzles clásico que recordamos, lo hacen sumergiendo a los jugadores en una macabra y demencial aventura en primera persona.

Creo que mi única queja con respecto a este juego es que no debería tener ese "7" enmascarado en el título. El rediseño del concepto permitía marcar una nueva etapa y creo que este habría sido el momento adecuado para sacar pecho con un simple "Biohazard" (el título japonés) o algo así... En un principio, esta mamarrachada que os acabo de contar es la única queja en firme que tengo para con el juego; por lo demás, es una experiencia irrepetible que nadie se debería perder (quizás sólo aquellos con la tensión demasiado alta o con alguno cardiopatía diagnosticada).

En Resident Evil 7 tu único objetivo inicial es recuperar a tu chica. Lleva tres años desparecida, pero un video te hace pensar que puede seguir con vida secuestrada en una perdida cabaña de esas en plan "Cabin in the Woods" que ponen los pelos de punta a varios kilómetros de distancia. Una vez allí, no tardarás en darte cuenta de que hay algo grande detrás y de que vas a tener que sudar, sangrar y mancharte mucho para llegar al final de la historia.

Tras una horita de juego y dejando atrás un reencuentro muy especial, pasaréis a conocer a las verdaderas estrellas de la aventura: La familia Baker. En una "poco entrañable" cena con ellos, se encargarán de hacerte ver que tu vida se va a convertir en un infierno claustrofóbico.

Técnicamente, Resident 7 es una maravilla. Como hizo Doom hace poco, los escenarios "cerrados" son no sólo la clave del contexto sino la herramienta perfecta para conseguir un rendimiento fuera de lo normal. Es difícil de ver en la generación, pero el juego de Capcom no bajará de los 60 frames por segundo, tanto en PS4 como en Xbox One. Imaginamos que la optimización para Playstation VR (que pide dos señales distintas de video) ha conseguido que el juego a 1080p en una tele normal luzca como pocos a nivel gráfico y se mueva con semejante fluidez.

Por otra parte, Capcom recomienda dejar la experiencia VR para "revisitar las zonas del juego" una vez hayamos completado la aventura "sin gafas". Lógico, sabiendo que las gafitas bien podrían convertir una experiencia claustrofóbica y demencial en un festival de mareos o vomitonas.

¿Mi recomendación? Vende lo que tengas que vender de tu juegoteca, trapichea en Wallapop estos días y acude a tu tienda de videojuegos el mismo día del lanzamiento porque Resident Evil 7 es una de las experiencias más auténticas (sino la que más) que he vivido con un mando en las manos. Si te atreves a jugar de noche, con la luz apagada y el sonido bien alto acabarás con miedo de salir al baño a hacer 'pipí'. ¡Brutal!