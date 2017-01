Martin Garrix & Dua Lipa, listos para un nuevo Pelotazo??

El talento de este jovencito holandés parece no tener fin, cuando todavía estamos paladeando los efectos devastadores de In The Name Of Love, Martin Garrix contrataca con algo que desequilibrará los cimientos de la electrónica.

Martin continua con ese sonido de Future Bass que tan buenos resultados le ha dado con su colaboración con Bebe Rexha, pero ahora con la británica rompedora y de moda Dua Lipa.

Todavia recuerdo cuando este verano, Martin Solveig me confesaba en el Mambo de Ibiza su interés en trabajar con la creadora del Blow Your Mind, parece que ha llegado tarde y que será Garrix quien se estrene con ella.

El tema lo pinchó Martin por primera vez en Myanmar, sudeste asiatíco, en una gran fiesta de Fin de Año. Te dejamos el video de ese mágico momento que si escuchas con atención estarás conmigo en que estamos ante un Hit Mundial. El tema se pone a al venta el viernes 27 de enero y ya estoy impaciente por pinchartelo en WDM.