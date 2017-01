¿Conoces el #OptimisticChallenge?

Por la red pululan algunos virales (que ahora se hacen llamar #Challenge) que te retan a partirte un pulgar, a enseñar la nalga izquierda y como se descuiden a darte cabezados contra una pared. Si pasas de estas historias y buscas algo más divertido (y menos agresivo para tu estado físico y tu salud) te vamos a presentar el #OptimisticChallenge. ¿Lo conocías? ¡Mira!

2017 GOT ME FEELING LIKE 🙌🏾 pic.twitter.com/kWjQFjM0wD

El viner e influencer Jay Versace ha sido el precursor de este desafío al que se ha sumado hace unas horas Chance The Rapper. Consiste, básicamente, en una coreografía más o menos elaborada, al ritmo de la canción Optimistic de Sounds of Blackness. Sé sincero y reconócelo: has estado moviendo los pies al ritmo de la canción mientras veías el vídeo, ¿verdad? El tuit original superó las 200.000 interacciones y el del rapero ha superado en apenas 9 horas las 150.000.

Por las redes ya están empezando a circular las primeras réplicas de este #OptimisticChallenge que muchos estadounidenses han interpretado como una manera de seguir disfrutando de la vida pese a que hoy arranca el mandato del elegido, pero no demasiado querido, nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump. ¿Te animas?