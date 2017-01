Emma Stone y otras pelirrojas que han conquistado nuestras pantallas

¿Quién dijo que las pelirrojas no son sexys? Y no sólo son sexys sino que además tienen un talento brutal. Y si no que se lo pregunten a las protagonistas de esta fotogalería que han conquistado las pantallas del cine y de la televisión con su look rojizo que tanto les favorece. Emma Stone, Jessica Chastain, Julianne Moore o Amy Adams han encendido todas las alertas rojas que han encontrado por su camino y conquistado Hollywood.

Pero no sólo las estrellas internacionales han enamorado con su color natural (o no tan natural). También las españolas María Castro y Cristina Castaño figuran en el ranking de pelirrojas que nos han enamorado en la pequeña o en la gran pantalla. ¡Viva el Red Power! ¡Echa un vistazo y comparte!