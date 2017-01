Fabio, el tronista buenorro que quiere calentar 'Mujeres y hombres'

Mujeres y hombres y viceversa no está atravesando su mejor momento. El dating show de Telecinco ha ido en los últimos meses perdiendo adeptos, pero parece que ha encontrado el hombre perfecto para recuperar la confianza de los seguidores del programa.

Se llama Fabio Agostini, es canario y su cuerpo ha sido bendecido por los mismísimos dioses griegos. Es el nuevo tronista de Mujeres y hombres y la verdad es que ha revolucionado a todos los presentes.

En LOS40 conocemos un poco más a este buenorro que, además de físico, tiene las ideas bastante claras.

¿Por qué aceptaste ser tronista?

Me ofrecieron buscar el amor porque nunca me había enamorado. Tengo ganas de conocer a una chica que me guste. Además tenía ganas de volver a mi país porque llevo cuatro años fuera de España.

¿Por qué crees que vas a poder encontrar el amor en televisión si no lo has encontrado fuera?

¿Y por qué no? El amor nunca se sabe dónde se puede encontrar. Me lo puedo encontrar el baño del aeropuerto, lo puedo encontrar hablando ahora contigo por teléfono, lo puedo encontrar en Mujeres y hombres. Quién sabe…

¿Qué tiene que tener una chica para conquistarte?

Te voy a decir la verdad. Lo primero de todo me tiene que atraer físicamente. Ahora bien, si no me gusta como persona, no sabe comportarse y no es simpática... esa belleza la pierde. A mí las chicas me tienen que hacer reír porque soy un chico muy alegre.

También quiero que sea una chica ambiciosa y que sepa lo que quiere. Y si es deportista y lleva una vida sana mucho mejor.

Me importa mucho mi físico. Algunos lo llaman obsesión, yo lo llamo dedicación

¿Das lo mismo que pides?

Me considero un chico trabajador y me he ganado la vida de la mejor forma que he podido. Mis padres tienen de todo, pero no les he pedido nunca nada porque me gusta ganarme las cosas por méritos propios. Empecé fregando platos y me ido estableciendo mejor con el paso del tiempo. Me considero un chico con las ideas claras y no soy conformista.

¿Hasta qué punto es importante para ti tu físico?

Mucho. Algunos lo llaman obsesión, yo lo llamo dedicación. Me encanta llevar una vida sana mediante la buena alimentación y el deporte. El deporte siempre ha sido mi religión desde que tengo uso de conciencia.

¿Estás al tanto de que 'Mujeres y hombres' no está pasando por su mejor momento?

Estaba un poco perdido, pero sí que me han dicho que ha habido un bajón. También te digo, si eso ha sido así, esto va a volver a subir.

¿Va a ser tu trono movidito?

¡Está siendo muy movidito!