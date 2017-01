Rag‘n’Bone Man es muy GRANDE: Human consigue el #1 de LOS40

Una prueba más de que la buena música es lo que importa en LOS40: esta semana el número 1 es para Human, una canción no especialmente comercial, a cargo de un artista discreto, que no desata pasiones entre los fans, pero increíblemente buena, rotunda, original e incontestable. ¡Merecidísimo!

Rag'n'Bone Man es Rory Graham, un chico de 31 años de Uckfield, en el sureste del Reino Unido, que ha logrado lo que muy pocos consiguen: un sonido novedoso, mezcla de hip hop, folk y blues. Este año ya ha ganado el premio de la crítica en los Brit Awards, y Human ha sido número 2 en su país y número 1 en Alemania, Austria, Bélgica y Suiza. Este Hombre de Trapo y Hueso, a pesar de su apodo, es todo fuerza y sensibilidad.

Hay que felicitar también esta semana a The Weeknd y Daft Punk, que entran en lista con I feel it coming (al #24, entrada más fuerte y única), mientras siguen en ella con Starboy: un doblete por todo lo alto. El quinteto latino CNCO ha protagonizado la subida más fuerte (nueve puestos, hasta el #14) con Reggaetón lento (bailemos), mientras que Manuel Carrasco retiene el récord de permanencia con Yo quiero vivir: 29 semanas con nosotros, ahora en el #36. Pero no han sido los únicos nombres propios de la semana: dale al play al vídeo bajo estas líneas para disfrutar del repaso completo, con Tony Aguilar.