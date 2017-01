Esta es la música que hace el país más feliz del mundo

Lukas Graham

Tal vez su música no sea la más contenta del mundo, pero los chicos de Lukas Graham tienen muchos motivos para sonreír: con canciones como Mama said, You're not there o 7 years (este último, número 1 el pasado mes de abril en la Lista de LOS40), han logrado convertirse en uno de los grupos con más éxito internacional de la historia del pop danés.