Arcade Fire, Spoon, Maxïmo Park o LANY ponen BSO al finde

Cada viernes en este blog te recomendaré cinco canciones nuevas para que las disfrutes durante el fin de semana. Recuerda que además puedes encontrar más novedades en el podcast del programa. Por lo pronto, esto es lo que deberías escuchar para ser el más hipster del barrio.

Un clásico del indie

Hacía tres años que la banda inglesa Maxïmo Park no sacaba un nuevo trabajo. Este viernes, y sin aviso previo, han anunciado su próximo disco con la canción que le da título: "Risk To Exist". La voz de Paul Smith sigue siendo el gran atractivo de estas canciones de rock simpático y festivalero. El trabajo completo sale el 21 de abril y fue grabado en directo, lo que siempre aporta una fuerza especial al resultado.

Maxïmo Park, incansables del indie rock inglés.

Un regreso esperado

Al igual que Gorillaz, Arcade Fire lanzaron esta canción por sorpresa en la víspera de la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca (Según dicen en Twitter: "Nunca ha sido tan importante que estemos juntos y cuidemos los unos de los otros). "I Give You Power" es una colaboración, a medio camino entre el funk y la electrónica, con la leyenda soul Mavis Staples.

Los beneficios del tema irán a una asociación que lucha por los derechos individuales y las libertades en Estados Unidos. Por lo pronto, no dicen ni mú sobre ese disco que deben estar a punto de lanzar.

El himno power-pop

Barriendo para casa, hay que destacar el segundo disco del dúo catalán Cala Vento. En su segundo trabajo, Fruto Panorama, Joan y Aleix alegran la vida con ese tono generacional de sus canciones, con sus estribillos para cantar a todo pulmón y sus historias tan reales.

"Sin apenas conocernos", la canción que debería sonar en muchos festivales.

En próximos meses su nombre tiene que empezar a crecer en los carteles de los festivales gracias a canciones como "Sin apenas conocernos". En su web puedes escuchar el disco completo.

Music and chill!

Si tienes pendiente una cita romántica y casera este fin de semana esta es la canción que no debe faltar. Los texanos Spoon han vuelto esta semana con un temazo sensual y bastante sugerente titulado "Hot Thoughts" ("Pensamientos calientes"), que es la antesala de ese nuevo disco que presentarán en el festival Mad Cool de Madrid. Estos señores ya eran indies cuando tú y yo apenas sabíamos sumar, y lo mejor es que siguen ganando actitud y frescura con los años.

Spoon prometen el disco "más innovador" de su carrera.

Un gran descubrimiento

Esta semana llegó a mi email este nuevo grupo llamado LANY que está llamado a ser una de las revelaciones del indie internacional. Ahora que The 1975 nos caen mal, ellos podrían ser unos sustitutos perfectos. Al menos esa es la conclusión escuchando "ILYSB" (acrónimo para "I Love You So Bad"), una sofisticada e intimista muestra de pop electrónico que engancha a la primera. El videoclip ya empieza a moldear las poses de estrella del cantante del grupo, Paul Klein.

Nunca una paliza había sido tan pop como en el vídeo de "ILYSB".

El lunes a partir de las 23 horas (22 en Canarias) en LOS40, más recomendaciones y descubrimientos en LOS40 Trending. ¡Feliz fin de semana!