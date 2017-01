Las 8 colaboraciones más top de Daft Punk

The Weeknd ha sido el último en trabajar con ellos. Abel Tesfaye lo está petando en las listas con Starboy, un disco que abre y cierra con Daft Punk en Starboy y I Feel It Coming. Los franceses tienen mucho que ver en este exitazo, pero no es el único. Pharrell Williams, Kanye West o Jay Z. Daft Punk es una máquina de éxitos, solos y en compañía, y lo demostramos con esta #playlist en la que repasamos sus 8 colaboraciones más top. ¡Dale al play!

The Weeknd ft. Daft Punk - Starboy [2016]



Daft Punk ha compuesto y producido la canción y, por si quedaban dudas de su presencia en Starboy, aparecen en el videoclip. La canción, la carta de presentación del disco, ha sido número 1 en más de 10 países, entre ellos, en España: fue número 1 dos semanas seguidas en Los40 y desde entonces no ha bajado del Top 5.

The Weeknd ft. Daft Punk - I Feel It Coming [2016]

Daft Punk también acompaña a The Weeknd en el cierre del disco y nos dejan I Feel It Coming, con una presencia de los franceses mucho mayor incluso que en el inicio del álbum...

Pharrell Williams ft. Daft Punk - Gust Of Wind [2014]

La unión de Daft Punk y Pharrell Williams viene de largo. Los franceses ya trabajaron con el autor de Happy cuando éste formaba parte de N.E.R.D., en 2010. En 2013, Pharrell le puso la voz a uno de los temazos del año, Get Lucky, y al año siguiente escribieron juntos esta canción, Gust of Wind. Por si no quedaba claro, los franceses dejaron su sello en el videoclip. A ver si encontráis los cascos...

Daft Punk ft. Pharrell Williams & Nile Rodgers - Get Lucky [2013]

No podía faltar en la lista. El temazo por el que los franceses recogieron un Grammy como Mejor Grabación del Año en 2014 no lo crearon solos. Además de poner la voz y la guitarra, Pharrell Williams y Nile Rodgers, el co-fundador de los míticos Chic, escribieron la canción.

Daft Punk ft. Pharrell Williams & Nile Rodgers - Lose Yourself To Dance [2013]

…Y no fue su única colaboración en Random Access Memory, el disco con el que Daft Punk recogió 5 Grammy. Pharrell Williams y Nile Rodgers también escribieron Lose Yourself To Dance y la interpretaron junto a los franceses, protagonizando uno de los videoclips más deslumbrantes (véanse las lentejuelas).

Daft Punk ft. Julian Casablancas - Instant Crush [2013]

¿Rock y electrónica? Pues sí. Julian Casablancas, el vocalista de The Strokes, co-escribió y puso la voz (sintetizada) al cuarto single de Random Access Memory, un homenaje de Daft Punk a la música de los 70 y los 80. El videoclip también es un flechazo…

Daft Punk ft. Jay Z. - Computerised [2010]

Los franceses produjeron la banda sonora de Tron: Legacy en 2010, y una de las pistas era esta, una colaboración con el rapero Jay Z que finalmente no vio la luz porque a Daft Punk no le acabó de gustar el resultado. La canción, finalmente, se filtró…

Kanye West ft. Daft Punk - Stronger [2007]

Sí, la electrónica francesa y el rap estadounidense también funcionan juntos. Que se lo digan a Kanye West, que escribió junto a ellos Stronger, el segundo sencillo de su tercer álbum, Graduation. La canción le valió un Grammy como Mejor Actuación de Rap en Solitario.