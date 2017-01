10 canciones que triunfaron gracias a sus remixes

Hay quien rechaza los remixes al considerar que adulteran la esencia de la canción original, pero no siempre es así; de hecho, un buen remix no solo mantiene el alma del tema sino que lo engrandece haciéndolo bailable y apetecible.

Y ahí es donde entra en juego el olfato de djs y productores como Robin Schulz, The Magician o Kungs. Ellos supieron detectar el potencial de canciones que pasaron prácticamente desapercibidas en su momento para transformarlas en verdaderos pelotazos. Repasamos algunas de estas canciones que triunfaron gracias a sus remixes.

1. I Follow Rivers - Lykke Li (The Magician Remix)

La sueca Likke Li lanzaba en 2011 Wounded Rhymes, su segundo disco de estudio. I Follow Rivers abría el disco y no tardaría en convertirse en single. Una delicia de pop alternativo que el belga The Magician. convirtió en un éxito gracias a su poderoso remix.

2. Waves - Mr Probz (Robin Schulz Remix)

El rapero holandés Mr Probz publicó esta canción en 2013. Formaba parte de su álbum The Treatment y fue recuperada por Robin Schulz para esta genial remezcla que todos conocemos y que ha sido número 1 en 18 países.

3. This Girl - Cookin' on 3 Burners (Kungs Remix)

Un trío de funk australiano firma este This Girlque en su versión original es mucho más soul chill. El joven dj francés Kungs conservó sus principales elementos (ese guitarreo que marca el ritmo y la trompeta) y añadió una base deep house que dio como resultado el tema que conoces:

4. Catch and Release - Matt Simons (Deepend Remix)

El músico californiano Matt Simons lanzó su disco Catch & Release en 2014. De él se extraía esta balada que el dj y productor de house Deepend convirtió en un éxito en Europa durante todo 2015.

5. Cheerleader - OMI (Felix Jaehn Remix)

OMI editó esta canción de ritmos jamaicanos en 2008. La remezcla del dj alemán Felix Jaehn vio la luz en enero de 2014 con un sonido más tropical y base deep house.

6. Prayer In C - Lilly Wood & The Prick (Robin Schulz)

Una cálida guitarra y una voz pausada sirvió para concebir Prayer in C, la canción que el dúo francés de pop folk Lilly Wood & The Prick editó en 2010. Tres años después Robin Schulz adaptó el tema y lo colgó en Souncloud, donde se viralizó muchísimo.

7. Everything But The Girl - Missing (Remix)

Esta canción estaba incluida en el disco Amplified Heart (1994) del dúo británico Everything but the Girl. Se lanzó como single pero no obtuvo demasiado éxito. Un año después, Todd Terry se encargó de remezclarla y convertirla un hit up-tempo inmediato que alcanzó el N1 de las principales listas internacionales.

8. Mike Posner - I took a pill in Ibiza (Seeb Remix)

El estadounidense compuso esta melancólica balada para su álbum At Night, Alone (2016). Poco después, el dj y productor Seeb le dio completamente la vuelta convirtiéndola en un éxito tropical house.

9. Sex Bomb - Tom Jones & Mousse T. (Peppermint Remix)

Seguramente no sepas que la canción que todos recordamos haber bailado a principios de los años 2000 es un remix.

10. Obsesión - Aventura (HSP Reggaeton Remix)

La bachata presidía la canción original de Aventura, que sí consiguió tremendo éxito en 2002. Un par de años más tarde, el tema conseguía popularizarse gracias a su remezcla y esta versión remix se convertía en la primera canción de reggaetón que fue Número uno en LOS40.