El pasado musical de Ryan Gosling te va a dejar con la boca abierta

Ryan Gosling se ha convertido en el hombre del momento. Su Globo de Oro, su discurso de enamorado con bonitas palabras hacia Eva Mendes, su gran papel en la peli del momento… está claro que vamos a tener Gosling para rato.

Además, La la land ha demostrado, una vez más, que al canadiense se le da bien dar el cante, y no el sentido más peyorativo de la palabra sino todo lo contrario. Y lo de ‘una vez más’ viene a cuento de que esta no es la primera incursión del actor en la música. Repasamos x veces en las que pudo haberse dedicado a la música.

#1. CONCURSO MORMÓN. Con tan sólo 11 años ya era un cantante y bailarín con potencial. Junto a su hermana Mandi actuaba en bodas e, incluso, acudieron a un talent show infantil de Canadá en el que no dudó en cantar su propia versión de When a man loves a woman y bailar con ella Gonna make you sweat.

#2. EN TELEVISIÓN. Aunque se le daba bien eso de cantar, sus primeros pasos los dio más como bailarín y siempre que podía acudía, siendo niño, a la tele para demostrar que sabía moverse con gracia. Hace unos días lo recordaba en el programa The Graham Norton Show.

#3. MICKY MOUSE CLUB. Este programa de la factoría nos ha descubierto a grandes estrellas como Britney Spears, Christina Aguilera o Justin Timberlake. Pero, que nadie se olvide de que a principios de los 90 por ahí también pasó, junto a ellos, un jovencísimo Ryan Gosling que aún no había cumplido los 14. Y, todo hay que decirlo, bien podría haber sido otro miembro de 'N Sync porque calidad vocal no le faltaba. Y actitud tampoco como podemos ver en esta actuación.

#4. EL TREN DE BACKSTREET BOYS. Cuando era un adolescente, Gosling compartía piso con A.J McLean que terminó en las filas de Backstreet Boys. En aquel momento le propusieron unirse a la banda pero él pensó que no era un buen proyecto para aquellos tiempos. ¿Cuántas veces se habrá arrepentido? El caso es que cuando su amigo empezó a triunfar, dejó de devolverle las llamadas. En 2013 McLean pidió públicamente disculpas, como recogía por aquel entonces TMZ, por haberle ignorado. Claro que hay que ver dónde está uno y dónde está el otro en estos momentos. A lo mejor, tampoco hizo tan mal rechazando aquella oferta.

#5. SU PROPIO GRUPO. En 2005, el actor salía con Rachel McAdams. Una noche quedaron a cenar con la hermana de su chica y su novio, Zack Shields. Los presuntos cuñados encontraron un punto en común: un pasado relacionado con los fantasmas. Shields les tenía terror de pequeño y tuvo que ir, incluso a terapia y Gosling tuvo que mudarse cuando era niño porque había espíritus en casa de sus padres. Así decidieron crear un musical sobre una historia de amor entre fantasmas.

La falta de presupuesto acabó con ese proyecto aunque años después lograron crear Dead man’s Bones, un grupo de rock alternativo mezclado con góspel del que ellos eran miembros junto al coro de niños del conservatorio Silverlake de Los Ángeles. Finalmente en 2009 publicaron disco que sería la perfecta banda sonora para un Halloween.

#6. EL CINE. Aunque finalmente orientó su carrera hacia el cine, ahí también encontró la manera de desarrollar su faceta de música. Ha habido varias ocasiones en las que hemos podido escucharle cantar metido en la piel de algún personaje. Una de ellas, en 2007, cuando en Lars y una chica de verdad, además de enamorarse de una muñeca, canta L.O.V.E.

No fue su única vez. En Blue Valentine, un drama romántico independiente que protagonizó en 2011, y en la que intentando recuperar a su mujer, cantó Your always hurt the one you love.

El cine nos ha dado la posibilidad de escucharle cantar, incluso, en castellano. Todo un clásico que en alguna ocasión seguro que has cantado a algún niño pequeño. Ocurrió en Cruce de caminos en 2012.

Ahora, La la land ha dejado claro que no debería abandonar eso de la música. Junto a Emma Stone ha demostrado que actuar y cantar no son incompatibles y que, si tienes talento para hacerlo, ¿por qué no intentarlo?