¿Le dedicó The Weeknd Party Monster a Selena Gomez?

Nos quedamos a cuadros cuando hace unos días los vimos paseándose muy acaramelados por las calles de Santa Mónica. The Weeknd y Selena Gomez nos dieron la sorpresa: estaban juntos. Pero hay más. Parece que el interés del canadiense por la cantante de Hands to Myself venía de lejos y la prueba es que le dedicó una canción. Prestad atención:

Sí, en Party Monster aparece Selena. Y no lo decimos nosotros, lo dice la letra:

"Ooh, she mine, ooh girl, bump a line / Angelina, lips like Angelina / Like Selena, ass shaped like Selena [...]".

Habla de los labios de Angelina (¿Jolie?) y del trasero de Selena... La primera vez que escuchamos la canción no lo entendimos muy bien, pero después de ver las fotos de su romance está todo claro: Selena es Selena Gomez. Y aquí viene la bomba: ¡la canción la grabó mientras estaba todavía con Bella Hadid!

Puede que ahora entendamos mejor por qué la modelo está tan enfadada con Selena. ¡Tan enfadada que la ha dejado de seguir en Twitter!