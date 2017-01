LION, el 27 de enero en cines

Este drama australiano-estadounidense cuenta con una banda sonora de lujo, entre la que se encuentra Never Give Up, la canción que Sia compuso especialmente para el film. La película, una adaptación de Luke Davis de la obra A Long Way Home de Saroo Brierley, está dirigida por Garth Davis y protagonizada por Dev Patel, Rooney Mara y Nicole Kidman.

Podrás verla en los cines el 27 de enero. Mientras esperamos, disfruta del trailer. ¡Dale al play!