Conoce quiénes son los finalistas de los premios Vlogger

La segunda edición de los premios Vlogger ya está aquí. El viernes 27 de enero sabremos quiénes son los mejores videobloggers del año entre los 59 finalistas que optan al galardón en las 12 categorías. La gala se celebrará en el Teatro Goya de Madrid y tendrá dos maestros de ceremonia de excepción: nuestro Xavi Martínez, presentador de Lo+40, y la youtube Abi Power.

Xavi Martínez y Abi Power, los maestros de ceremonias

Nuestro Xavi Martínez, presentador de Lo+40, no estará solo. Lo acompañará sobre el escenario la youtuber Abi Power, que esta semana ha estado en el programa para contar cómo será la gran noche del viernes.

Se esperan muchas sorpresas sobre el escenario. Entre ellas, la actuación de Eva Ruiz, que nos dejará con la boca abierta con una actuación muy potente.

¿Y quiénes son los finalistas?

Están divididos en 12 categorías y entre los nominados están las chicas de Sweet California en la categoría de Música-Mejor Canción Original, la bloguera Patry Jordán en Belleza y nuestro Jorge Cremades, de Radiotubers, en la categoría de Entretenimiento.

¡Repásalos todos!

Belleza: Begivi, Lizy P, Raisa Falc, Secretos de Chicas (Patry Jordán) y Ssweet Criss.

Moda: A little too Often, Marta Riumbau, Night Non Stop, Sara Baceiredo y Silvia Muñoz.

Cocina: Anna recetasfaciles, Alberto Chicote, Alma Obregón, El Forner de Alella, Tarta Fantasía

Manualidades: Dare to DIY, Domo Electra, Hoy No Hay Cole, Oh Mother mine y Victor Vic.

Entretenimiento: AuronPlay, JorgeCremades, Majes en Moto, RoEnLaRed y Tiparraco.

Booktube: El coleccionista de mundos, Fly like a butterfly, JavierRuescas, Libros por leer y Nube de Palabras.

Deportes: Campeones, Entrena con Sergio Peinado, Gym Virtual, MiguelProfitness y Susana Yabar.

Viajes: Charly Sinewan, Cristian Corom, De Euskadiz al mundo, Molaviajar y Video Review.

Música - Mejor Cover: Alba Rico Barrio, Curricé, David Rees, Megaglowen y Monii.

Música - Mejor Canción Original: Jpelirrojo, Keyblade, Sainzdeces, Sweet California y Yume Oficial.

Gaming - Mejor Vlogger: Álvaro845, ElChurches, Luna Dangelis, Makiman131 y OliSR.

Gaming - Mejor Streamer Twitch: Cabra Voladora, CooLifeGame, Neveh y Reah.

