Madonna, Ariana Grande, Katy Perry... Las celebs marchan contra Trump

Solo 24 horas después de tomar posesión de su cargo como presidente de Estados Unidos, Donald Trump tuvo que enfrentarse a la primera manifestación multitudinaria contra sus propuestas. La Women's March sacó a la calle este sábado a millones de personas en Estados Unidos y 20 países más.

La más numerosa, la de Washington (más de 200.000 personas confirmaron su asistencia por Facebook). Y allí pudimos ver decenas de caras conocidas. Una de las maestras de ceremonias fue Madonna. La cantante, muy comprometida ya durante la campaña electoral (llegó a ofrecer sexo oral a los hombres que votasen a Hillary Clinton), encabezó la manifestación, y pronunció uno de los discursos más revolucionarios:

"Sí, he pensado mucho en explotar la Casa Blanca. La revolución comienza aquí. No tenemos miedo, no estamos solas, no vamos a retroceder".

Además, la diva del pop interpretó Express Yourself, entre otras canciones, y pidió mantener viva la protesta contra Trump.

Y más música

Alicia Keys fue otra de las cantantes que se subió a un escenario. Pero esta vez, para hablar contra Trump. También fue en la marcha de Washington. Allí, gritó en defensa de las mujeres y después interpretó This Girl Is On Fire:

Entre la gente también pudimos ver a Rihanna, Ariana Grande y Cher. Y Miley Cyrus, que llegó a afirmar durante la campaña que abandonaría Estados Unidos si Donald Trump ganaba las elecciones, acudió llena de pancartas para apoyar la causa.

También vimos a Demi Lovato, pero en la manifestación de Los Ángeles. Allí también habló frente miles de personas.

Hollywood también marcha contra Trump

"Donald Trump, yo no te voté. Respeto que seas presidente y quiero apoyarte, pero primero quiero que me apoyes a mí y a todas las mujeres".

Estas fueron las palabras de Scarlett Johansson, que pronunció uno de los discursos más duros y más aplaudidos.

La protagonista de Uggy Betty, América Ferrera, es otras de las actrices más comprometidas con los derechos de las mujeres y de los inmigrantes. Ayer, también habló:

"El presidente no es América. Su Gobierno no es América. El Congreso no es América. Nosotros somos América y estamos aquí para quedarnos". Emma Watson alla Marcia delle Donne - Washington, 21.01.17 #womensmarch pic.twitter.com/vFAFqYF00o — Emma Watson ITALY (@EmWatsonITALY) 22 de enero de 2017

Drew Barrymore, Kristen Stewart, Julianne Moore, Lena Dunham, Emma Stone tampoco faltaron. Y Emma Watson, feminista declarada, cambió incluso su perfil en Twitter con imágenes de la marcha.