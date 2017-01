DJ Snake, el rey de la mesa de mezclas

Es el rey de las mesas de mezclas y el autor de los hits que te han hecho triunfar en la pista de baile, pero, ¿cuánto sabes de DJ Snake? Te contamos cinco cosas que quizá no conocías de él.

1#. Tiene 30 años, viene de Francia y su nombre real es William Grigahcine.

2#. Es uno de los máximos exponentes del trap, el género que mezcla la electrónica con el hip hop. Llevó el género a su máximo exponente en 2013, con su single Turn Down For What con Lil Jon. Vendió más de 3 millones de copias y su videoclip fue el más viral del año:

3#. Además de DJ es uno de los productores más codiciados de la industria. Coprodujo el Born This Way de Lady Gaga, trabajo que le valió una nominación a los Grammy al Álbum del Año en 2012.

4#. Es el responsable de algunos de los temas que has bailado hasta morir en las discotecas (Lead On con Major Lazer, Middle con Bipolar Sunshine o You Know You Like It con AlunaGeorge). Pero también es autor de algunos hits que han popularizado otros. Por ejemplo: Applause, el primer single del ARTPOP, de Lady Gaga:

#5. A pesar de todos sus éxitos, ha publicado su primer disco este verano. El plato fuerte de Encore tiene nombre propio: Justin Bieber, que colabora en Let Me Love You. La canción ha sido disco de platino en 11 países y diamante en Francia.