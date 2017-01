El Arenal Sound 2017 lo quiere todo y lo confirma con Bastille

Este lunes la atención festivalera no sólo ha sido para el Dcode, ya que el Arenal Sound 2017 de Burriana (Castellón) también ha comenzado la semana colgando nuevos nombres en su cartel. ¡Y la cosa va fuerte! De las 10 bandas y artistas anunciados hay que tres internacionales que destacar: Bastille, Nothing But Thieves y Kakkmaddafakka.

Bastille publicó hace unos meses un meritorio segundo disco que les seguirá forjando una carrera hecha para llenar estadios y festivales (canciones para ello no les faltan, desde luego). Tras su paso por Madrid y Barcelona a primeros de febrero, Dan Smith y compañía se suman ahora al Arenal Sound, que será del 1 al 6 de agosto. Y sí, es una de esas bandas que hay que ver en directo -aunque sólo sea por cantar "Pompeii" a todo trapo-.

"Good Grief", una de las nuevas canciones de Bastille.

También es interesante la suma del rock melódico, apasionado y contundente de Nothing But Thieves; y el indie pop festivo y colorido de los noruegos Kakkmaddafakka. Entre estas confirmaciones también hay interesantes propuestas nacionales que pasan por los juegos electrónicos de WAS, el trallazo rockero de Dinero y los glamourosos sintetizadores del nuevo trabajo de Varry Brava.

"Wake Up Call" de Nothing But Thieves fue una de las mejores canciones de 2016.

Este Arenal Sound cada año apuesta por un cartel muy diverso en el que conviven el indie (hace semanas se anunció la asistencia de Jake Bugg, Sidonie o Lori Meyers), con la electrónica más comercial (están confirmados DJs como Martin Garrix, Jonas Blue o Sam Feldt) e incluso el mestizaje de bandas como Txarango o los recién incluidos Morodo, Dubioza Kolektiv.

También alegra ver un festival que no se cierra al pop, como ocurre con la presencia de Icona Pop, o con una de las confirmaciones más interesantes de esta tanda: La del DJ y productor barcelonés Alizzz, que comenzó su carrera formando parte del sello de Diplo (Mad Decent).

"Your Love", de Alizzz, demuestra que el pop también puede ser festivalero.

Para el Arenal Sound aún quedan entradas por un precio reducido de 35 euros más gastos. Por lo pronto, junto a la del Low Festival de Benidorm, son las mejores ofertas de playa y música para este verano.