George Clooney: Primero dejó de ser ‘el soltero de oro’ y ahora…¡Será padre!

Sigue siendo un ligón, no hay más que ver cómo da clases de conquista con un café de por medio. Pero, aunque George Clooney sigue siendo uno de los grandes galanes de Hollywood, ya no es el ‘soltero de oro’ que fue durante tanto tiempo. Le costó sentar la cabeza pero parece que lo ha hecho en serio.

En 2014 la abogada especialista en derechos humanos, Amal Alamuddin, consiguió que el actor se comprometiera y durante tres días estuvieron celebrando una boda en Venecia de esas que parecen de cuento. Una vez retirado del mercado la siguiente pregunta era, ¿para cuándo un hijo?

Gettyimages / George Clooney y Amal Alamuddin se casaron en 2014.

La pareja lleva un tiempo intentándolo pero hasta ahora no habían tenido suerte. Un tratamiento de fecundación in vitro ha hecho posible que George Clooney esté pensando ya en el nombre no de su hijo, sino de sus hijos. La pareja está esperando mellizos, un niño y una niña.

“Cuando se enteraron de que tendrían mellizos, se sorprendieron y tuvieron un poco de miedo”, confesó una fuente cercana a la abogada a In Touch, “los ha hecho realmente felices”. Doblemente felices, y eso que no era su ideal. “En varias ocasiones habían reconocido que con uno era suficiente. No obstante, han recibido la buena nueva con felicidad y se sienten como si les hubiese tocado la lotería”.

Clooney será padre a sus 55 años, ya se sabe, más vale tarde que nunca. La pareja se prepara para los cambios que se avecinan en su vida. “Está pendiente en cada momento de las necesidades de Amal e, incluso, habla con los bebés acercándose al vientre de su pareja”, relataba la misma fuente.

Ahora toca pensar en los nombres de los bebés y parece que ya hay alguna idea. “Baraja el nombre de Nick, como el de su padre, para el niño y el de Amal, para la niña”, asegura la fuente. Y está claro que no les faltará de nada. “Han acondicionado el dormitorio, han montado una biblioteca infantil y hasta han construido una mini piscina”.