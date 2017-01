Los anuncios más absurdos protagonizados por estrellas de la música

Uno nunca sabe qué se le puede pasar por la mente a una súper estrella de la canción. Hay días en los que se despiertan y no quieren saber nada de los medios de comunicación ni la publicidad. Sin embargo, hay otros en los que aceptan ideas disparatadas a cambio de una buena cantidad de dinero.

¿Por qué Christina Aguilera anuncia galletas Oreo? ¿Y Shakira una compañía de cruceros con acento italiano? Nadie lo sabe, aunque lo que está claro es que se lo pasan "pipa" haciendo sus pinitos en la publicidad. Y eso que hay que tener en cuenta que la mayoría de casos el resultado es desternillante, casi ridículo, ¡absurdo!

En LOS40 hemos hecho una selección de los 10 anuncios más extraños, por decirlo así, de algunos de los cantantes más internacionales. Los hay de todo tipo: Taylor espatarrada en el suelo, Chenoa jugando con "su cobra" o Ariana Grande abandonada en la carretera.

Christina Aguilera anuncia galletas Oreo en Indonesia

Como si de la mayor joya se tratase, Aguilera muestra (para luego saborear) su adorada galleta. Con performance incluída, al más puro estilo de un videoclip ambientado en un circo, la cantante se mueve como pez en el agua en este anuncio tan... ¿sin sentido?

A Chenoa "le cobran, pero poquito"

Así de claro. Chenoa ha aprovechado su gran sentido del humor para protagonizar uno de los último anuncios de Amena. La cantante juega con las palabras y hace referencia a la famosa (no) cobra con Bisbal. ¡Esto es tomarse las cosas con filosofía y el resto son tonterías!

Selena Gomez y su pronunciación en español... ¡Porque ella lo vale!

No tiene desperdicio. La capacidad para los idiomas de Selena es un tanto... (cómo decirlo...) ¿limitada? Su pronunciación del castellano no es del todo buena, pero no pierde la sonrisa. Y hay que reconocer que tiene pelazo, así que nos sirve. ¡Bravo por ella!

A Ariana Grande la dejan tirada en la carretera y ella se queda en shock

Y todo por anunciar un operador de móviles que te ofrece más megas. Ariana no pierde ni el estilo en la carretera, tirada como un despojo... Aunque en realidad se enfada un poco, o por lo menos, se queda sin palabras, Ariana nos hace mucha gracia en este spot.

Shakira se va de crucero invitándonos a la felicidad al cuadrado

La colombiana es tan polifacética que nunca deja de sorprendernos. Como si de una femme fatale se tratase, Shakira anuncia cruceros que te dan la felicidad máxima. Además, con un muy conseguido acento italiano, la cantante nos deja sin palabras al prometernos el viaje de nuestras vidas.

Rosa López pasa de la XL a la S

Y ella tan contenta... ¡Como para no! La ganadora de Operación Triunfo 1 se caractaeriza por su gran cambio físico, una transformación que le ha llevado a ser embajadora de una marca de productos de adelgazamiento. Hasta ahí todo genial, pero el anuncio... ¡No hay por donde cogerlo!

Mariah Carey y su particular forma de anunciar tecnología

Mimi es impredicible. De hecho, lo más paradójico de este anuncio no es el spot así, si no la conocida manía de Carey de lanzar ordenadores por la ventana cuando escucha algo que no le gusta. Pero ella tan tranquila: canta, baila... ¡Todo sea por vender tecnología!

Taylor Swift se despatarra en el suelo y ella tan contenta

La relación amorosa entre Swift y Apple es conocida por todos. Quizá sea por eso por lo que la cantante se ha prestado a protagonizar este anuncio, un anuncio bastante "normalito" hasta ese momento en el que la artista se despatarra (literalmente) contra el suelo. Y ella tan feliz, ¿eh?

Justin Bieber y Ozzy Osbourne, ¡sorpresón!

Sorpresón porque en su día, Ozzy Osbourne admitió no saber quien c*** era Justin Bieber. A pesar de ello, aquí se les ve a los dos, como venidos de otra galaxia, anunciando tecnología de última generación.

El circo romano de Pink, Beyoncé, Britney y Enrique Iglesias

Quizá Pepsi consiguió reunir a cuatro de los artistas con mayor proyección internacional en un mismo anuncio. Pink, Beyoncé, Britney y Enrique Iglesias cantando que aman el Rock and Roll, ahí es nada. Probablemente un anuncio tan único e irrepetible que ahora parece hasta absurdo.