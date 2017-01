Los plagios de Trump se vuelven virales

Desde la distancia que establece el Océano Atlántico y los miles de kilómetros que separan España de Estados Unidos podemos afirmar que no conocemos a Donald Trump. La marcha de las mujeres, buena parte del star system de Hollywood, los medios de comunicación y medio planeta parecen querer decirnos que no es un buen tío. Sin embargo, a las redes sociales parece encantarles el recién elegido presidente de Estados Unidos y buen reflejo de ello es el cachondeo que se ha desatado tras su investidura presidencial.

Porque el líder del mundo libre, etiqueta que alguien decidió atribuirle alguna vez al POTUS (president of the US), se ha marcado un discurso que se recordará. Y no porque haya cumplido sus amenazas misóginas o machistas sino porque estaba lleno de plagios con un marcado caracter cinematográfico. ¿Os acordáis de Bane en la última película de la trilogía de El Caballero Oscuro de Nolan? Pues ¡voilá!

No nos digáis que no es un puntazo... Pues la cosa no termina ahí. Seguramente veréis por las redes sociales que Donald Trump también habría copiado un fragmento de Bee Movie pero se trata de un fake. Lo que sí es cierto es que para la campaña electoral de 2020 ya ha elegido su slogan. Y lo ha sacado, ni más ni menos, que del cartel de la película The Purgue Election Year: "Keep America Great". Según recogen muchos medios, Trump le habría pedido a sus abogados que registraran la frase con y sin exclamación... Esperemos que no le de por ver las pelis de Torrente para coger ideas...