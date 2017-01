No hay nadie que nos pare [2017]. 

Tini, la estrella argentina de 19 años y responsable de ventas multiplatino, nos presenta 'No hay nadie que nos pare', la versión en español de 'Got Me Started' que está incluida en su último trabajo discográfico, TINI. Otra nueva prueba de que 'Violetta' se quedó muy, muy atrás. ¿Qué versión del tema te gusta más?