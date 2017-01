Lista completa de nominados a los premios Oscar 2017

Era de esperar, algún año los Oscar tenían que darse un lavado de cara y han decidido en 2017 que sea desde la lectura de nominados que hemos conocido hoy a las 14,20 (hora española). En vez de acudir al Teatro Samuel Goldwyn y posicionarse delante de la prensa, los académicos han optado esta vez por un mucho más moderno streaming que se podía seguir desde cualquier lugar del mundo. Una forma muy ágil de anunciar los candidatos que se han ventilado en pocos minutos.

Jennifer Hudson, Brie Larson, Glenn Close, Jason Reitman, Ken Watanabe, Marcia Gay Harden y muchos otros, todos ellos nominados en otros momentos, han sido los encargados de leer las candidaturas desde la misma Academia de la Cinematografía de Estados Unidos con pocas sorpresas.

Meet our host! Una foto publicada por The Academy (@theacademy) el 19 de Ene de 2017 a la(s) 4:45 PST

Juanjo Giménez, quien se llevó la Palma de Oro en Cannes, al mejor cortometraje consigue su nominación al mejor corto del año por Timecode y pone la pica española en esta edición 89 de los premios Óscar.

Meryl Streep consigue su vigésima nominación a los premios Oscar y La La Land consigue 14 nominaciones, rompiendo así un récord histórico en estos premios solo igualado por Titanic y Eva al Desnudo. La diferencia es que una de esas categorías es la de mejor canción así que solo en el mejor de los casos podrá marcharse con 13 estatuillas. Tendremos que esperar hasta el próximo domingo 26 de febrero para conocer a los ganadores en una gala conducida por Jimmy Kimmel en el Dolby Theatre de Los Ángeles.

LISTA COMPLETA NOMINADOS 89 EDICIÓN PREMIOS OSCAR

Mejor película

Moonlight

Manchester frente al mar

La La Land

Comanchería

La llegada

Hacksaw Ridge

Lion

Fences

Figuras Ocultas

Mejor director

Damien Chazelle (La La Land)

Kenneth Lonergan (Manchester frente al mar)

Barry Jenkins (Moonlight)

Dennis Villeneuve (La llegada)

Hacksaw Ridge (Mel Gibson)

Mejor actor principal

Casey Affleck (Manchester frente al mar)

Ryan Gosling (La La Land)

Viggo Mortensen (Captain Fantastic),

Denzel Washington (Fences)

Andrew Garfield (Hacksaw Ridge)

Mejor actriz principal

Isabelle Huppert por Elle

Ruth Negga por Loving

Natalie Portman por Jackie

Emma Stone por La ciudad de las estrellas – La La Land

Meryl Streep por Florence Foster Jenkins

Mejor actor de reparto

Mahershala Ali (Moonlight)

Jeff Bridges (Comanchería)

Lucas Hedges (Manchester frente al mar)

Dev Patel (Lion)

Michael Shannon (Animales Nocturnos)

Mejor actriz de reparto

Viola Davis por Fences

Naomie Harris por Moonlight

Nicole Kidman por Lion

Octavie Spencer por Figuras ocultas

Michelle Williams por Manchester frente al mar

Mejor película animada

Kubo y las dos cuerdas mágicas

Vaiana

Mi vida de Calabacín

La tortuga roja

Zootrópolis

Mejor guión original

Taylor Sheridan por Comanchería

Damien Chazelle por La ciudad de las estrellas – La La Land

Yorgos Lanthimos & Efthimis Filippou por Langosta

Kenneth Lonergan por Manchester frente al mar

Mike Mills por 20th Century Women

Mejor guión adaptado

La llegada

Fences

Figuras ocultas

Lion

Moonlight

Mejor película de habla no inglesa

El viajante – (Irán, Asghar Farhadi)

Toni Erdmann – (Alemania , Maren Ade)

Land of Mine (Bajo la arena) – (Dinamarca, Martin Zandvliet)

Tanna – (Australia, Bentley Dean, Martin Butler)

Un hombre llamado Ove —(Suecia)

Mejor fotografía

La La Land – Linus Sandgren

La llegada – Bradford Young

Silencio – Rodrigo Prieto

Moonlight – James Laxton

Lion – Greig Fraser

Mejor diseño de producción

La llegada

Animales fantásticos y dónde encontrarlos

¡Ave, César!

La ciudad de las estrellas – La La Land

Passengers

Mejor vestuario

Aliados

Animales fantásticos y dónde encontrarlos

Florence Foster Jenkins

Jackie

La ciudad de las estrellas – La La Land

Mejor montaje

La llegada

Hasta el último hombre

Comanchería

La ciudad de las estrellas – La La Land

Moonlight

Mejor efectos visuales

El libro de la selva (Walt Disney Pictures) – Robert Legato, ASC, Andrew R. Jones, Adam Valdez, Dan Lemmon

Rogue One: Una historia de Star Wars (Walt Disney)

Captain Amercia:c ivil war (Marvel) – Dan DeLeeuw, Dan Sudick, Russell Earl, Greg Steele

Kubo y las dos cuerdas mágicas (Laika)

Doctor Strange (Marvel) – Stephane Ceretti, Paul Corbould, Richard Bluff, Vince Cirelli

Mejor maquillaje y peluquería

A Man Called Ove

Star Trek: Más allá

Escuadrón Suicida

Mejor montaje de sonido

La llegada

Marea negra

Hasta el último hombre

La ciudad de las estrellas – La La Land

Sully

Mejor mezcla de sonido

La llegada

Hasta el último hombre

La ciudad de las estrellas – La La Land

Rogue One: Una historia de Star Wars

13 horas: Los soldados secretos de Bengasi

Mejor banda sonora

Jackie

La ciudad de las estrellas – La La Land

Lion

Moonlight

Passengers

Mejor canción

“Audition (The Fools Who Dream)” de La ciudad de las estrellas – La La Land

“Can’t Stop the Feeling” de Trolls

“City of Stars” de La ciudad de las estrellas – La La Land

“The Empty Chair” de Jim: The James Foley Story

“How Far I’ll Go” de Vaiana

Mejor documental

O.J.: Made in America – Ezra Edelman

Life animated,

13th,

Fire at Sea,

I Am Not Your Negro – Raoul Peck

Mejor cortometraje

Timecode, Juanjo Giménez

Sing (Mindenki), Kristof Deák

Ennemis Intérieurs, Sélim Azzazi

La Femme et le TGV, Timo von Gunten

Silent Nights, Aske Bang

Mejor corto documental

Extremis, f/8 Filmworks in association with Motto Pictures

Joe’s Violin, Lucky Two Productions

Watani: My Homeland, ITN Productions

The White Helmets, Grain Media and Violet Films

4.1 Miles, University of California, Berkeley

Mejor cortometraje animado

Blind Vaysha

Borrowed Time

Pearl

Piper

Pear Cider and Cigarettes