La nueva serie de Paco León con la que "marca paquete"

"Este cocido promete ser enjundioso, y huele bien, aunque se llame La Peste". Con esta gran frase, Paco León presenta su proyecto más ambicioso. Se trata de la gran apuesta de Movistar+ por la producción propia y uno de los retos más importantes para la carrera del actor.

Y es que Paco vuelve a la televisión tras el final de Aída, comedia en la que encarnó al mítico Luisma. Lo hace con La Peste y en LOS40 nos hemos trasladado hasta Sevilla para conocer los primeros detalles de esta producción, cuya primera temporada tiene un coste de 10 millones de euros, y de paso charlar con el también director sobre todo lo que concierne a esta serie.

¿Cómo llega una oportunidad como 'La Peste'?

Cuando te sacan de tu hábitat, por decirlo así, hay que hacer casting. En ese sentido, Eva y Yolanda, encargadas del proceso, fueron muy visionarias al creer que yo podría interpretar a Zúñiga, mi personaje.

¿Cómo te preparaste el casting?

Me la preparé en mi casa [ríe]. Me echó una mano mi amiga y compañera, Pilar Gómez, una actriz con la que tengo mucha confianza.

¿Y cómo te las estás ingeniando para tener ese lado retorcido que pide tu personaje?

Estoy peleándome porque no es fácil. Ahora mismo tengo la 'caca' [Risas], pero también la confianza y la ilusión de estar en este proyecto.

¿No hay nada de comedia en tu personaje?

No, no, es bastante 'oscureta'. Es cierto que tiene algo de guasa, pero ni siquiera es el 'malo' de la serie porque en La Peste no cae clichés: los personajes son, sobre todo, humanos.

Lo último que hiciste en televisión fue 'Aída' en Telecinco, encarnando al mítico 'El Luisma'. Vuelves ahora de la mano de Movistar+ y adoptando un rol radicalmente opuesto...

Afortunadamente, he tenido ofertas para volver a la televisión, pero era complicado llevarlas a cabo. Eso sí, me siento muy privilegiado que mi regreso sea en la televisión de pago, que es lo que hay que hacer ahora. Además, lo hago protegido con el equipo de Alberto Rodríguez. Es decir, voy a hacer thriller con los que mejor saben hacer thriller. Y encima costeado, algo raro de ver, lo cual está bien [Risas].

¿Por qué consideras que ahora hay que hacer televisión de pago?

Porque creo que es la revolución que está pasando ahora mismo. Está teniendo lugar un 'boom' de series. La televisión generalista tiene unos límites en cuanto a presupuesto, creatividad e incluso de rostros conocidos, pues tiene sus propios criterios de selección comerciales. No obstante, la de pago abre la veda para hacer otro tipo de productos y otro tipo de espectadores. Por eso, si se puede, hay que hacer televisión de pago.

Los responsables de 'La Peste' están muy seguros de esta producción, incluso no quieren que se les compare con Netflix. Están muy seguros de sí mismos, ¿no?

Están haciendo una inversión tan potente a nivel económico que tiene que ser así. Si comparas lo que está gastando Netflix en producción nacional a lo que va a gastar Movistar+… es lógico que defiendan su producto. Se trata de marcar paquete.

¿Y tú, como creador, no has tenido la necesidad de proponer a Movistar+ uno de tus proyectos?

Sí, he tenido la necesidad y lo he hecho (Risas).

Además de 'La Peste', ¿hay algún otro proyecto que tengas para este 2017?

Hay alguna película y proyectos personales que estoy 'fermentando'. Tienen que salir de una manera o de otra para adelante. Ahora, el cómo, qué y cuándo todavía no puedo decir nada.