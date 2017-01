Manuel Carrasco, Luis Fonsi y Burak Yeter quieren meterse en la lista

Twitter está que echa humo: los seguidores de los tres candidatos de la semana estáis apoyándolos sin tregua con el hashtag #MiVoto40, la única forma de hacer que entren en la lista más importante del país. Si aún no sabes quiénes son, te los presentamos.

Si se hiciera un gráfico como los de las operaciones de bolsa de la carrera de Manuel Carrasco, la vertiginosa línea ascendente nos dejaría con la boca abierta. Cuando pensamos que el onubense ha tocado techo, siempre vuelve a sorprendernos subiendo otro escalón. El pasado 2016 fue un año grande para él: premios Ondas y LOS40 Music Awards, y un disco —Bailar el viento— que, aunque salió en octubre de 2015, no paró de dar éxitos a lo largo de 2016. ¿Conseguirá superarse a sí mismo este 2017? De momento puede entrar en la lista con Tambores de guerra, el tema que abre precisamente su último trabajo, y eso que en el chart permanece el single anterior, Yo quiero vivir. Usa #MiVoto40ManuelCarrasco para abrirle paso.

¿Es posible que estemos ya ante una de las canciones del verano? No lo sabemos; lo que sí sabemos es que cuando dos estrellas latinas unen sus fuerzas hay que echarse a temblar. Lo vimos con Gente de Zona y Marc Anthony, con todas las colaboraciones de Enrique Iglesias, con Shakira y Maluma…, y ahora podemos constatarlo con Luis Fonsi y Daddy Yankee. El rompecorazones y el pionero del reggaetón (¿te acuerdas de Gasolina?), ambos puertorriqueños, presentan Despacito, un tema cuyo vídeo lleva más de 75 millones de reproducciones en menos de dos semanas. Su salvoconducto a la lista es #MiVoto40LuisFonsi.

Cerramos la terna de candidatos con Burak Yeter, un DJ y productor nacido en Turquía, ejemplo vivo de que la música está cada vez más descentralizada (no todas las estrellas vienen de Estados Unidos o Reino Unido). Estudió producción musical en Londres y, tras firmar un contrato con una firma de equipos de sonido muy conocida, ha abierto escuelas de DJ en Estambul, Ámsterdam y Los Ángeles. Vale, todo eso está muy bien, pero ¿cómo es su música? Si aún no le has escuchado, pincha en el vídeo de abajo (Tuesday). Y si te gusta lo que oyes, apóyalo con #MiVoto40BurakYeter. El nombre es raro, pero después de 150 veces te acostumbras.