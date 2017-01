Ahora resulta que Justin Bieber no traga la música de The Weeknd (y lo dice)

Las fotos que mostraban a Selena Gomez besando y abrazando a The Weeknd por la calle siguen inspirando titulares. Los últimos, relacionados con Justin Bieber, mítico ex de Selena y a quien la prensa no deja de preguntarle por ese supuesto noviazgo cada vez que le ve.

Si hace unos días el portal TMZ escribía, junto a una foto de Justin con cara de pena, que el cantante pensaba que dicha relación no era más que un montaje con fines promocionales (algo que no está confirmado), ahora es el mismo site el que publica que el artista no puede con la música del productor canadiense.

That's shit is wack

Sin embargo, en esta ocasión, y como prueba, TMZ aporta un vídeo en el que se ve a un paparazzi preguntar a Justin si escucha la música de su supuesto rival. "No puedo escuchar la música de The Weeknd", responde. "¿Por qué?", le preguntan. "That's shit is wack". 'Wack' puede referirse a música "raruna" o bien "de mala calidad", así que en cualquier caso la valoración de Justin no es muy positiva. Eso sí, su respuesta viene acompañada de una sonrisa del cantante. ¿Se estará quedando con el periodista, harto del tema?

Mira el vídeo y juzga por ti mismo

¿Pro-Trump?

Justin Bieber también ha sido noticia en los últimos días por otra razón: las preferencias políticas de su madre, Pattie Mallette. Al parecer, Pattie ha dado "like" a varios tuits de Donald Trump, mostrando su apoyo a la elección del republicano. En plena tormenta entre partidarios y detractores del nuevo presidente de EE UU, sus 'likes' han provocado un gran revuelo en internet.

¿Habría votado Justin Bieber a Trump si hubiera sido estadounidense? Si se cumple el refrán de 'De tal palo tal astilla"... tal vez.