Zara Larsson tiene nuevo single, So Good

Cuando aún no nos hemos repuesto del temazo Ain't My Fault y ese vídeo super sugerente, la sensación sueca Zara Larsson ya está pensando en su próximo lanzamiento. Se trata de So Good, una canción junto al rapero californiano Ty Dolla $ign, que llegará esta misma semana, el 27 de enero.

Ty, cuyo verdadero nombre es Tyrone William Griffin Jr., es conocido por canciones como Blasé junto a Future y Rae Sremmurd o los temas Paranoid y Or NaH.

So Good estará incluido en el nuevo disco de Zara Larsson y figurará junto a otros temas de éxito como Lush Life, Never Forget You ft. MNEK y I Would Like. El disco de la artista sueca se espera para principios de 2017.

La joven cantante ha estado estos días especialmente activa en redes y ha manifestado la gran inspiración que como mujer y artista ha supuesto para ella el movimiento #womensmarch.