Neiked + Britney Spears = ¡temazo!

Si aún no conoces a Jonathan Castilla, es nuestro mago del sonido. Su mejor truco: meter en una coctelera varios temazos que no tienen nada que ver y que le salga uno que lo pete.

Esta vez, el experimento lleva el hit del momento, Sexual de Neiked, y hits del pasado: los de la grandísima Britney Spears. Una fusión de tiempos con éxitos de la princesa del pop como Toxic, Oops I Did It Again y Alien.

Escúchalo y no te resistas a bailar, ¡el nuevo mashup de Jonathan se va a convertir en la banda sonora de tu fin de semana, seguro!