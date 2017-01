Mercedes Milá da show hasta yendo solo de entrevistada

Mercedes Milá acudió este martes a El Hormiguero, programa que se emite en su cadena supuestamente rival (Antena 3), para promocionar su programa sobre libros ConvénZeme (Be Mad)... y recordarnos por qué la echamos tanto de menos en GH.

Espontánea, gamberra, hablando en el plató como si estuviera en el cuarto de estar de su casa y con una entrada triunfal: "Ya no me gustan los besos; o son besos-besos, o... no, no", explico antes de reivindicar los abrazos "corazón contra corazón".

"Si te pones así, la entrevista va a ser maravillosa", vaticinó Pablo Motos, después de ser regañado por Mercedes por no saber que Convénzeme no solo había empezado a emitirse, sino que este domingo termina su primera temporada.

Estas son diez revelaciones y frases que nos encantaron de la presentadora, que hasta habló sin tapujos de su marcha de GH.

1. (Tras explicar las opciones que tienen los pacientes que se someten a la operación de rodilla a la que ella se ha sometido tras un accidente de esquí) "Llevo la rodilla de un cádaver".

2. (Después de que Pablo Motos indicara que Mercedes iba a presentar un nuevo programa) "¿Cómo que voy a presentar un programa de libros? ¿No lo has visto? (...) Este domingo es el último programa después de tres meses, desgraciao (...) Entonces no me hagas entrevista sobre esto porque no me vas a poder entrevistar".

3. (A Pablo Motos, quien estuvo dignamente a la altura de los 'zascas' de la Milá). "Tú tienes mucha paja que hay que quitar"; "Eres demasiado bajito para mí" o "No tienes ni puta idea, quieres ser amable pero no te sale".

4. "Yo era nudista, ahora ya no me lo permite la fama", explicó, para después confesar que nunca había ido a un chiringuito en bolas. "¿Tú sí, con el pepinillo?", inquirió a Pablo.

5. "Es mucho más divertido ser guarro. Yo soy guarrísima (...). De Manzanares a Madrid, nada mejor que unos cuantos cuescos". (Sin comentarios)

6. "¡Cómo Trump ha unido a las mujeres! Y esto no ha hecho nada más que empezar. ¡Mujeres del mundo, o nos ponemos las pilas (como la luz, cómo las eléctricas nos machacan) o se acabó. ¡Os vais a burlar de vuestra abuela!"

7. (Sobre su marcha de GH) "Decidí que después de 16 años había llegado el momento de hacer otras cosas. Me dijeron que no me podía ir y dije "Pues hacerme una oferta bonita, ilusionadme" (...) Pedí algo más de dinero, ofrecía que viniera de la publicidad, algo que no había ofrecido nunca, pero no llegamos a un acuerdo".

8. "¡He sido tan feliz con Gran Hermano! (...) Tengo muy metida en mi alma a Gran Hermano. Han sido 16 años de entrega... que acabaron con mi salud".

9. "Hice los dos últimos Gran Hermano con unas condiciones físicas un poco raras. No se daba mucha cuenta la gente pero yo lo pasaba mal (...) Vas cumpliendo años... me atacó el horror, la melancolía, el miedo, el llanto, la inseguridad..."

10. Sobre Jorge Javier Vázquez, presentador de GH: "A Jorge le adoro (...) Tiene una capacidad de trabajo que yo ya no tengo".