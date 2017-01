10 historias románticas que han enamorado a Anna Todd (la de After)

After fue la saga que sacó a Anna Todd del anonimato para convertirla en una de las autoras románticas más demandada de nuestros tiempos. Su historia enganchó a millones de personas. Poco podía imaginarse ella cuando escribía su fan fiction sobre Harry Styles en una aplicación literaria, que acabarían siendo un bestseller. Pero lo fue.

Escribe historias donde el amor es el gran protagonista porque así es ella, una romántica empedernida que devora todas las historias que caen en sus manos. Algunas de sus favoritas las ha compartido con nosotros. “Desde que era pequeña tengo una relación muy especial con los libros, por eso todavía no puedo creer que ahora sea yo quien los escriba”, asegura, “¡estoy cumpliendo el sueño de mi vida!”.

Lo suyo es un lujo, convertir su gran afición en una profesión. Para que luego digan que los jóvenes no leen. “Cada libro de esta lista me ha inspirado e influido de una forma u otra. Gracias a las palabras de estos libros soy la mujer que soy. Algunos de ellos me han acompañado en los momentos más importantes de mi vida y otros son la razón por la que decidí que debía escribir mis propias historias”, explica antes de darnos la lista de sus 10 favoritos y que puedes encontrar en nuestra estantería de Librotea.