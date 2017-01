La hija de Michael Jackson asegura que su padre fue asesinado

Con seguridad y serenidad, Paris Jackson ha dicho que su padre Michael Jackson fue asesinado y que mucha gente le quería ver muerto. Lo ha contado en una entrevista para la Rolling Stone de la que es portada este mes. Paris afirma que la muerte de su padre estaba planeada.

Estoy convencida de que le asesinaron. Sé que suena a teoría conspirativa, pero sus fans y su familia sabemos que todo fue un engaño.

La hija de Michael Jackson ha dicho que quiere vengarse, pero que va a jugar de la mejor manera que sabe como si fuera una partida de ajedrez, ha dicho.

Paris afirma que su padre le dijo varias veces que la gente de ahí fuera iban a por él y que un día le iban a matar. Tras la autopsia del artista, el informe afirma que se encontraron grandes dosis de un medicamento que solo se puede administrar con un equipo de monitorización y resucitación del que carecía el doctor Conrad Murray. Finalmente, el médico fue a prisión por homicidio involuntario.

Siempre será mi padre. Siempre lo fue y nunca dejará de serlo

La hija de Jackson también habló de que no le cabe ninguna duda de que ella es hija de Michael y quiere poner fin a todas las habladurías al respecto. Dice que tiene un montón de gestos de su padre y, a pesar de su tez blanca, sus ojos azules/verded y su cabello rubio teñido, se siente absolutamente negra por dentro.

Michael Jackson "me miraría a los ojos y me apuntaría con el dedo diciéndome: 'Eres negra. Estate orgullosa de nuestras raíces'", y para mí sería como 'ok, es mi padre. ¿Porqué me mentiría?'".