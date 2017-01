David Bisbal se está planteando recuperar la vuelta con patada de sus orígenes

Primero fue Antes que no, el primer single del nuevo disco de David Bisbal que, queramos o no, se nos ha metido en la cabeza y no podemos dejar de tararear. Es adictiva, es lo que tiene la presentación de Hijos del mar, un disco con el que el almeriense nos demuestra que sabe adaptarse a las nuevas tendencias.

Para ese primer vídeo volvió a sus playas, las de su tierra, y vimos lo bien que se desenvuelve en el agua. Ahora, ya podemos prepararnos para una nueva invasión de nuestro cerebro, la que se nos viene encima con Fiebre, su segundo single.

Como hemos visto en el vídeo de arriba, el rodaje está requiriendo un esfuerzo de baile que posiblemente nos devuelva al Bisbal de sus orígenes con esas vueltas con patada que le hicieron tan popular. Veremos si se queda en giro o también utiliza la pierna. Lo que está claro es que no estará solo.

Concentrado como está en el público latinoamericano, se ha rodeado de dos importantes ‘influencers’ mexicanas. Compartirán baile con él Patry Jordan, la chica que está detrás de Secretos de chicas, un canal de youtube que supera los tres millones de seguidores. Igual que su otro canal, GymVirtual.

Si ya abruman esas cifras, para qué hablar de los casi 9 millones que tiene CaELike en su canal. Una youtuber mexicana que ha sabido conectar con el público y que también acumula 2,5 millones en Instagram. Sin duda, todo lo que hace tiene repercusión y este rodaje no será menos.

Los tres se han puesto en manos de David, el coreógrafo que les está ayudando a aprenderse una coreografía que tiene como característica principal su aire urbano. Daniel Etura será el encargado de dirigir el vídeo que podremos ver a primeros de marzo. Una historia romántica vivida en un baile en el que también estarán presenten algunos de los fans de un concurso que ha puesto en marcha para que participen de la grabación.

Está claro que Bisbal no para. Rodajes de videoclips, visitas a Latinoamérica y preparación de una gran gira que tendrá su punto de partida el 2 de junio en Almería y que ya acumula más de 25 fechas. 2017 tiene pinta de que será un gran año para el cantante.