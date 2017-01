Mariah Carey, de nuevo en el estudio de grabación

Mariah Carey ha vuelto al estudio de grabación tras aquel fatídico playback de Año Nuevo de Times Square y de anunciar días después que abandonaría las redes sociales. La diva parece haber recobrado la confianza en sí misma y haber grabado material con nuevos colaboradores.

Algunos de sus aliados son Dj Khaled y Travis Scott, con los que aparecía en fotos de Instagram hace una semana. Además, y según ha informado Billboard, Mimi ha estado trabajando en una canción inédita con el rapero de california YG.

Según la web TMZ ambos artistas han estado trabajando en un disco que estará inspirado en su ruptura con su exprometido James Packer. La canción y el vídeo oficial se han grabado en menos de 24 horas y su estreno se espera para este mismo fin de semana, en un nuevo episodio de su programa Mariah's World.

Las cámaras de TMZ captado a Mimi y YG dejando un restaurante en Los Ángeles. Al preguntarles por su colaboración YG dijo: "No sé lo que estamos haciendo". Otro cámara le preguntó a la cantante sobre e desastre del evento de Año Nuevo y ella dijo que "fue un sinsentido".

El último disco de la diva, Me. I Am Mariah… The Elusive Chanteuse, data de mayo de 2014 así que sí, ya va siendo hora de escuchar algún tema nuevo de Mariah Carey, aunque, mientras sus nuevos proyectos se materializan, Mariah sigue centrada en su residencia en Las Vegas.