Lo que parecía una coreografía improvisada al ritmo de una de las canciones de Ariana Grande, se ha convertido en todo un fenómeno viral. ¡Y sin que el protagonista del vídeo supiese que le estaban grabando!

La cantante Ariana Grande ha lanzado a la fama al albañil canadiense Tony Restivo, que se ha convertido de la noche a la mañana en toda una estrella de las redes sociales. La artista de Problem solo ha tenido que subir el divertido vídeo a su cuenta de Instagram, ¡pero no fue la primera!

A Ariana Grande le sale competencia y no es ningún artista: ¡es un albañil!.

La idea de grabar esta divertida coreografía fue de la mujer del protagonista, Sandy Zaza, que grabó a su marido sin que se diese cuenta. Pero la cosa no se quedó ahí, y subió el resultado a su cuenta de Facebook. “Me va a matar, pero no he podido resistirme”, escribía Sandy junto al vídeo.

Con millones de visitas desde que se subió el baile a Facebook, el albañil no ha parado de visitar platós estadounidenses para bailar los temas de Ariana Grande. ¿Se inspirará en Tony Restivo la cantante para alguno de sus próximos vídeos musicales?