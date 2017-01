¿Por qué (casi) todas las portadas de videojuegos son iguales?

Nadie ha dicho que crear una portada para un videojuego sea algo sencillo y probablemente haya razones en el marketing y en las estrategias de ventas que provoque que los grandes juegos (los triple A) se puedan clasificar en cuatro o cinco tipos diferentes de portadas. Las 'cover' de los videojuegos son cada vez menos importantes dado el gigantesco volumen de información del que disponemos de nuestros títulos favoritos pero resulta curioso observar lo alucinantes que son los parecidos entre juegos tan distintos...

¿Qué tienen en común Bloodborne y Destiny?

Aparentemente poco o nada pero si echamos un vistazo a su portada descubriremos una tendencia muy extendida: el protagonista frente a su desafío. Da igual que estemos ante un shooter (como Call of Duty o Battlefield) que ante un título de acción como Batman Arkham Asylum. El plano general del protagonista frente a lo que le espera es tan frecuente que la composición parece hecha de antemano. La única variante parece ser de cara o de espaldas...

Carreras y deportes: coches y futbolistas

Uno de los aspectos más llamativos de los juegos deportivos es su extraordinaria competencia: Fifa vs Pro, NBA 2K vs NBA Live, Forza vs Gran Turismo. Pero pese a que en un principio la lógica te llevaría a intentar diferenciarte de tu rival, lo cierto es que no sucede en la mayoría de casos.

Da igual que tu deporte favorito sea el motociclismo, o el automovilismo, o el boxeo, o el fútbol americano, o el baloncesto... Los parecidos son increíbles...

Marchando una de cabezas...

Esto no es la Revolución Francesa ni vamos a enseñarle la guillotina a nadie. Simplemente queremos que veáis que a la hora de vender un juego de acción tampoco es del todo importante enseñar la acción sino que su protagonista o su archienemigo sea un tipo duro... Sirve para Killzone, Metal Gear y muchas más sagas que seguro ya te están viniendo a la cabeza...

De manos también estamos servidos

Los compañeros de Digital Spy también publicaron hace unos meses un collage con cuatro portadas de videojuegos en las que las manos eran las grandes protagonistas. A una saga como Left 4 Dead le perdonamos que lo repita pero no es la única: Dead Space, Evolve...

Prometemos una segunda entrega con más similitudes entre portadas de juegos. Podéis dejarnos vuestros comentarios sobre portadas similares justo al final de esta noticia.