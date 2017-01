La versión más adorable de Hay un amigo en mí

Se llaman Dave Crosby y Claire Ryann y hasta hace unos días eran una curiosa pareja de músicos (también son padre e hija) no excesivamente conocidos que se hacían llamar Claire and the Crosbys. Pero después de su versión de You've got a friend in me, la canción principal de la banda sonora original de la película de animación Toy Story, el mundo entero se ha rendido a sus pies.

Con 121.000 suscriptores en Youtube este adorable cover acumula ya más de tres millones de visualizaciones en su primera semana de existencia a lo que hay que añadir 33 millones de reproducciones que acumula en Facebook y más de un millón de interacciones. ¿Alucinante, no? Ya lo intentaron a comienzos del mes de octubre con otra versión de este mismo tema y el resultado fue similar (casi 1 millón de vistas). Woody y Buzz no tienen duda: ellos querrían ser juguetes de Claire y su papá.

La Sirenita, Los miserables, Mulán o La Bella y la Bestia son algunas de las otras películas cuya banda sonora han convertido en adorable y achuchable Claire and the Crosbys. Pásate por su canal y descubre algunas de sus otras creaciones...