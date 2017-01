6 razones que nos hacen pensar que Belinda tendrá un gran año

Belinda es de esas artistas que en España (su país) tiene un éxito moderado pero que, sin embargo, en Latinoamérica es una auténtica estrella. Cada paso, cada gesto, cada palabra que dice se analiza con lupa y eso hace que tanto sus seguidores como sus ‘haters’ se multipliquen.

Ha comenzado el 2017 llena de proyectos y, sobre todo, muy enamorada. El año pasado se confirmó su relación con el mago Criss Angel, 22 años mayor que ella, y parece que esa relación no hace más que consolidarse por lo que muchos especulan sobre un posible compromiso para este año. El caso es que todo indica que la cantante tendrá un gran año. Nosotros hemos encontrado 6 razones para creerlo.

#1. AMOR. “De las cosas más bonitas que me pasó este año fue conocer a Criss Angel”, así hacía, Belinda, balance del 2016 estas pasadas navidades. Su chico no dudaba en contestar: “Nunca amé a nadie antes que a ti. Tú haces que yo quiera ser el mejor hombre que puedo ser. Eres increíble “Magia Verdadera” Amor puro para siempre, mi amor”. Está claro que están en el mejor momento de su relación.

Intercambio de mensajes de amor por Año Nuevo.

Además, estas pasadas fiestas hemos visto como Belinda cogía el micrófono para cantar rancheras y a modo de serenata (aunque con público) cantarle a su chico que acabó besándola.

#2. DÍA MUNDIAL DE BELINDA. El pasado 10 de enero la cantante celebró sus 17 años de carrera y muchos de sus seguidores la felicitaron en redes utilizando el hashtag #DiaMundialDeBelinda. Claro que como es una chica que despierta tantas pasiones como odios, sus ‘haters’ constrarrestaron con el hashtag #BelindaElMundoTeOdia.

De todas formas, ahí estaba su chico para animarle el día con un mensaje de apoyo que no dudó en compartir en redes dejando claro que va a estar ahí para ella en todo momento. “Felicidades mi amor por lograr 17 años de una carrera espectacular. ¡Eres increíble, la mejor! Espera a que todos vean lo que tienes planeado hasta ahora…”, escribía en twitter.

Congratulations @belindapop mi amor on 17 years of a spectacular career. UR AMAZING-THE BEST! Wait till everyone sees what u have plan now.. — Criss Angel (@CrissAngel) 10 de enero de 2017

#3. STEVE AOKI. Belinda es una de las actrices que veremos en la nueva versión cinematográfica de Los vigilantes de la playa. Hace un pequeño papel pero también interpreta un tema de la banda sonora para el que ha contado con la ayuda, ni más ni menos, que de Steve Aoki. Su novio les presentó un día y el DJ se sumó al proyecto.

Surprises 2017! ✨✨ Una foto publicada por Beli (@belindapop) el 6 de Ene de 2017 a la(s) 5:03 PST

Los que no son partidarios de la cantante la acusan de utilizar los contactos de su chico para aumentar su popularidad pero lo cierto es que al DJ le convenció su voz y eso no se puede poner en duda. Que luego su chico le hiciera un truco de magia… eso es otra historia.

#4. NUEVO DISCO. Su último disco inédito es de 2013 y los fans están impacientes por tener nuevo material en sus manos. Esas ganas de algo nuevo le costaron un disgusto a Belinda que les acusó de impacientes en las redes sociales. Finalmente tuvo que dar explicaciones: “Sé que muchos no tienen paciencia y me escriben cosas que me duelen. Creo que siempre hay tiempo para todo y ahora yo me he tomado un tiempo para mí. Sé que están esperando el nuevo disco pero, la verdad es que no es fácil inspirarse, hay momentos en los que uno debe desconectar un poco y pensar”.

Espero que me entiendan....

la espera valdrá la pena, lo sé quiero que sepan que los amo y que nunca dejó de pensar en ustedes.... siempre — Belinda (@belindapop) 23 de octubre de 2016

Aunque pedía paciencia, todos creen que no dejará pasar demasiado tiempo para sacar el disco. Además, el verano pasado ya dejaba claro por dónde podían ir los tiros. “Belinda no sólo es pop, es una artista que puede cantar tanto rock como música alternativa, baladas, es una marca en ese sentido, no es alguien que se encasille en un género como muchos”, aseguraba a Excelsior, “yo puedo cantar lo que yo sienta, mientras que una canción nazca, sea honesta y la sientas, será una canción que las vas a hacer tuya…esto es lo que quiero hacer en mi carrera, no me quiero encasillar en un género jamás”.

#5. HOMENAJE A JUAN GABRIEL. Se están preparando varios conciertos homenaje al gran maestro mexicano que nos dejaba hace cinco meses. Participarán grandes artistas y Belinda ha sido invitada al que se hará el 1 de abril. Vale que no es el gran concierto que se celebrará el 18 de febrero con artistas como Ricky Martin, David Bisbal o Luis Fonsi, pero se han acordado de ella para recordar a Juan Gabriel en Morelia.

#6. EMBARAZO. En la televisión latinoamericana lo tienen claro. Este año Belinda anunciará embarazo. Mhoni Vidente (que pudo anunciar con tiempo la muerte de Juan Gabriel) explicó que el padre será ese mago de unos 47 años y millonarísimo que vive en Las Vegas.