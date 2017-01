Un GPS traidor conduce a un camionero a empotrarse en la montaña

Todos sabemos que las lavadoras son en realidad seres extraterrestres que se alimentan de nuestros calcetines. Pero las lavadoras no son los únicos aparatos que dominan en secreto nuestras vidas. El peor de todos los cacharricos: el GPS. Ésta de hoy es una historia de GPS. Un GPS traidor, un GPS cochino.

Publica La Voz de Galicia que un camionero, que transportaba 40 toneladas de bobinas de papel, circulando de madrugada, siguiendo las indicaciones del GPS: gire a la derecha, gire a la izquierda, gire a la derecha… Se quedó en un camino cada vez más estrecho, cada vez más estrecho, hasta que vio que no era camino sino montaña propiamente dicha y quedó el camión empotrado en la montaña.

¡16 horas atrapado en la montaña por un error del GPS!

Al GPS le falta una función de risa mecánica para cuando te deja tirado: gire a la derecha, gire a la derecha… ¡Ya te he empotrado, te jodes y bailas. Ja ja ja ja!

Todos somos ese camionero, a todos nos engaña alguna vez el GPS. ¡Gire a la derecha y no hay calle! ¡Gire a la izquierda y no hay giro! Por eso, nuestra noticia es de solidaridad con el camionero ¿a quién no le ha vuelto idiota alguna vez el GPS?