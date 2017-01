Enrique Iglesias: Así suena Súbeme la radio

24 de febrero. Esa es la fecha oficial para el lanzamiento del nuevo single de Enrique Iglesias: Súbeme la radio. Pero para hacer más corta la espera, el solista español ha estrenado a través de sus redes sociales un breve adelanto de lo que será su vídeo oficial.

"Si no me importa nada ni el día ni la hora, si lo he perdido todo, no has dejado razón. Te juro que te pienso, hago el mejor intento, el tiempo pasa lento y yo me voy muriendo. Si llega la noche y tú no contestas, juro que me quedo esperando en tu puerta, vivo pensando las noches enteras y sigo cantando bajo la luna llena. (Estribillo) Súbeme la radio, que esta es mi canción, siente el bajo que va subiendo, traéme el alcohol, que quita el dolor, hoy vamos a juntar, la luna y el sol (x2) (Fin Estribillo). Huyendo del pasado, cada madrugada, no encuentro la manera de borrar nuestra historia. A su salud bebiendo, mientras me quede aliento, solo te estoy pidiendo, supera este silencio (Estribillo). Ando loco y desesperado en busca de tu amor, no me merezco esta soledad me muero, vuelve conmigo, si tu me llamas te juro que bailamos. Quiero verte ya, ya no aguanto más, quiero darte calor, solo una vez más, ya no aguanto más, quiero verte ya. Yo no te miento, todavía te espero, sabes bien que te quiero, no sé vivir sin ti (x2) (Estribillo)" se escucha en la voz de Enrique Iglesias.

Y también en la de los cubanos que se acercaron a la filmación del vídeo en La Habana. Pero además del cariño de su público el intérprete también estuvo acompañado por el cubano Descemer Bueno y el dúo puertorriqueño Zion y Lenox que colaboran en este tema. Algunos de los allí presentes han subido el audio completo de la canción (que probablemente no dure demasiado en Youtube).

El reto para Enrique Iglesias vuelve a ser complicado. Si el año pasado consiguió convertir su canción Duele el corazón en uno de los hits del verano, estrenando el tema en el mes de abril, en este 2017 va a intentar repetir la hazaña con Súbeme la radio estrenándola el 24 de febrero. ¿Puede comenzar tan pronto la batalla por la Canción del Verano o se guarda Enrique Iglesias alguna bala en la recámara?

De momento se desconoce si Súbeme la radio formará parte de un nuevo álbum de estudio o si, como sucedió con Duele el corazón, será sólo un single. Se van a cumplir 3 años desde el último disco completo de Enrique Iglesias: Sex and Love. El único concierto confirmado del solista en España hasta la fecha tendrá lugar el próximo 17 de julio de 2017 en el Estadio El Sardinero de Santander.