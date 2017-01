Ed Sheeran anuncia dos conciertos en España

YESSSS! Ed Sheeran acaba de confirmar que visitará nuestro país la próxima primavera y lo hará con dos únicos conciertos el 8 de abril en el WiZink Center de Madrid y 9 de abril en el Palau Sant Jordi de Barcelona. Las entradas para estos shows se pondrán a la venta el jueves 2 de febrero en www.Ticketmaster.es, www.LiveNation.es y El Corte Inglés.

Ambas citas servirán como presentación de su nuevo álbum '÷' (pronunciado Divide), a la venta el próximo 3 de marzo, del cual ya podemos disfrutar dos canciones, con las que Sheeran está dominando las listas de todo el mundo, Shape of you y Castle in the hill.

El retorno del artista británico, con la publicación por sorpresa de estos dos sencillos, ha significado el acontecimiento musical más importante de los últimos tiempos. Entre otros, Sheeran ha conseguido el #1 y el #2 simultáneos en la lista de ventas del Reino Unido por segunda semana consecutiva. Un hecho que le convierte en el primer artista en la historia del Reino Unido en conseguir las 2 primeras posiciones la semana del lanzamiento. Asimismo, Sheeran se hizo con el #1 de Billboard en Estados Unidos, convirtiéndose a su vez en el primer artista de la historia que consigue 2 singles en el Top 10 de Billboard simultáneamente.

Shape of You y Castle in the hill están también en el Top 5 de la LISTA de LOS40 y ambos temas han logrado un ascenso meteórico en las últimas semanas.