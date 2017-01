Así es el hipnótico nuevo tema que Alicia Keys ha lanzado por su 36 cumpleaños

Este miércoles Alicia Keys celebraba su 36 cumpleaños siendo portada del número de febrero de la revista Allure, recibiendo felicitaciones de los usuarios a través de las redes... y estrenando tema, That's what's up, que ha publicado junto a un vídeo en su perfil de Facebook (arriba, en esta página, completo).



¿Y qué ofrece? Más muestras de la nueva dirección que ha tomado su música desde que lanzó el año pasado su disco Here.

La canción comienza con un sample poderoso e inquietante del tema Low lights de Kanye West que habla de "testimonios de vida" y comienza con una cita bíblica para luego convertirse en un canto de agradecimiento entre mística y experimental.

"Estoy tan bendecida", repite, "y sienta tan bien". "Es tan bueno ser libre", añade.

"Quiero dar las gracias al Señor por todo el amor, tu amor. Una y otra vez me has levantado, nunca me has dejado caer", indica la letra de esta artista que nunca se ha declarado religiosa ("la religión puede ser conflictiva", ha señalado en alguna ocasión) pero sí espiritual. Y para quien "Dios" puede significar "la vida" o "el amor".

La canción viene acompañada por un vídeo en tonos sepia, imitando la estética cinematográfica de hace más de medio siglo, durante el reinado de los tomavistas. Y muestra a la artista en lo que parece su casa, con turbante toallero y albornoz, dirigirse a un baño espumoso.

