Drake Party Snacks, by Chef40

Quería dedicarle esta receta a Leticia Sabater, pero después me desperté y decidí que quizá había que dedicársela a otra persona. Y como estos snacks de salchipapas son perfectos para una fiesta, me vino a la mente en ese momento las fiestas que monta Drake en su casa, las cuales han acabado más de una en comisaría. Seguro que se pasaron con las aguas graciosas y, claro, con el estómago vacío, eso cae fatal. Así que si vas a montar una party hard en casa, no te olvides de poner cosas de comer como esta!!!

Ingredientes:

3 patatas

Sal

1tsp de orégano

2tbsp de harina

1cup de parmesano

Salchichas

Aceite de oliva