Apple: ¿Pantallas redondas para 2018?

El chivatazo

Según el Wall Street Journal, Japan Display, fabricante de pantallas que cuenta con Apple en su lista de clientes, podría empezar a fabricar pantallas redondas para 2018. Si los rumores son ciertos, es muy posible que la marca de la manzana mordida estuviese interesada en volver a cambiar el rumbo de la telefonía móvil.

Y aunque de momento seguiremos viendo las pantallas rectangulares, más o menos modernas, pero rectangulares, lo que sí que podría cambiar durante las próximas 72 horas son los precios en Apple. Nosotros te acercamos los mejores descuentos online en Apple. Y ahora si quieres saber un poquito más, te invitamos a conocer algunos detalles de este chivatazo…Y algunas tonterías de nuestra propia cosecha.

Más plástico y menos cristal

Parece ser que tras mucha investigación, recursos y más investigación los expertos en esta materia se han dado cuenta de que la posibilidad de fabrica este tipo de pantallas pasa por sustituir el vidrio por plástico, algo que sirve para aportar esa flexibilidad a la pantalla. Desde Japan Display están convencidos que su fábrica producirá este tipo de pantallas para el año 2018.

Vamos a flipar con el futuro

Hace poco menos de 20 años que hemos empezado a usar móviles, gadgets, tecnología hasta para ir al baño y soportes electrónicos para salir a correr en vez de zapatillas y el chándal del 92. Lo que significa que no hemos recorrido ni un 0,000000001 de la historia que queda en el mundo tecnológico. Y si a esto le sumamos la velocidad a la que avanza el mundo tecnológico, pues eso, ¡vamos a flipar! Realmente se nos hace imposible jugar a ser Julio Verne y saber que vendrá después de las pantallas redondas.

Perooo… ¿Eso no existía antes ?

Sí. Hay otras marcas que encontrado la fórmula para darle una ligera curvatura a la pantalla pero en esta ocasión y basándonos en los gurús del sector, la idea es crear móviles o dispositivos prácticamente esféricos para que lo llevemos en la muñeca como si de un reloj se tratase. Es decir, cambiar el iWatch por el iPhone. Veremos en que acaba todo esto y es que a pesar de que siempre surgen informaciones, habrá que esperar a escuchar si Apple se pronuncia.

Los nostálgicos y puretas

En el momento que una marca toma una decisión, podemos estar seguros de que habrá alguien que no esté a favor de esa medida. El clásico, “nunca llueve a gusto de todos”. Por de muchos de los que lean esta noticia dirán que se trata de un acto de Marketing o que simplemente es publicidad. El caso es que contra la evolución no se puede luchar y sin duda el mundo de los medios y la tecnología están muy lejos de dejar de evolucionar. Así que paciencia amigos puristas, el 3210 no volverá más.