Análisis de Kingdom Hearts HD II.8: Final Chapter

Sabemos que la mayoría de jugadores tenéis ganar de que Kingdom Hearts 3 salga de una vez y así poder continuar con las aventuras de Sora, Mickey, Goofy y Donald, pero mientras el juego va tomando forma, Square Enix nos va dando miguitas de pan en forma de remasterizaciones para que la espera se haga más llevadera.

No es la primera vez que recibimos un recopilatorio de esta saga, pues este Kingdom Hearts 2.8 HD se suma a los existentes Kingdom Hearts 1.5 HD Remix (que incluía el Kingdom Hearts original y el Chain of Memories) y a Kingdom Hearts 2.5 HD Remix (con Kingdom Hearts 2, Birth by Sleep y KH Re:Coded).

Para esta ocasión los juegos elegidos en el pack son Kingdom Hearts Dream Drop Distance HD, Kingdom Hearts 0.2 Birth by Sleep - A fragmentary passage y Kingdom Hearts X Back Cover. Los dos primeros son juegos que sólo habíamos disfrutado en consolas portátiles hasta ahora, y el tercero es un juego original de PC narrado a base de cinemáticas.

Kingdom Hearts Dream Drop Distance HD

Este Dream Drop Distance salió originalmente para Nintendo 3DS en 2012, y nos ponía a los mandos de Sora y Riku, que reciben un encargo de Yen Sid (el hechicero del clásico Fantasia), para adentrarse en el Mundo Onírico y pasar el examen de la marca de la maestría. Todo esto con el objetivo de convertirse en auténticos maestros de la Llave Espada y poder hacer frente a Xehanort.

Para llevar a cabo esta tarea, nuestros protagonistas son enviados a distintos mundos que se encuentran en un estado de sueño, con el fin de despertarlos y regresar al Reino de la Luz lo antes posible. Desafortunadamente para ellos el examen es interrumpido por un intruso misterioso con intenciones ocultas. Sora y Riku tendrán que trabajar por separado para salir del entuerto con éxito.

Kingdom Hearts 0.2 Birth by Sleep - A fragmentary passage

En esta aventura controlamos a Aqua, personaje principal del Birth by Sleep de PSP. Tras los eventos de ese juego, ha quedado atrapada en el Reino de la Oscuridad durante bastante tiempo, esforzándose no sólo en sobrevivir sino también en salir de ahí. Al iniciar el juego nos damos cuenta de que la mente de Aqua está empezando a caerse, y de algún modo volviéndose loca. Su único plan es tirar para adelante sin saber dónde va a llevarle su camino, a través de los niveles, algunos conocidos pero con un diseño bastante retorcido para lo que suele ser la saga.

Según las palabras de Tetsuya Nomura, se trata de un episodio breve que nos permite utilizar algunas de las mecánicas que veremos en el futuro KH3, compartiendo incluso motor gráfico, por lo que podemos hacernos una idea de que como se verá el titulo.

Kingdom Hearts X [Chi] Back Cover

Como tercera opción del recopilatorio tenemos KH X Back Cover, juego que fue exclusivo de navegadores de PC, el cual nos contaba los sucesos que ocurrieron en la Guerra de las Llaves Espada, y profundizaba en la historia de los profetas de la Luz. Este Back Cover conectará directamente con Kingdom Hearts 3, aunque no sabemos de qué modo.

Kingdom Hearts 2.8 HD Final Chapter nos regala memorias de jugar a nuevas experiencias Kingdom Hearts en consola, siendo A Fragmentary Passage el punto álgido de los tres. Satisfará a los fans que arden en deseos de volver a este mundo que Square se sacó de la mano allá por 2002 con su colaboración con Disney. Back Cover no ofrece muchas respuestas, pero deja un caldo de cultivo para lo que vendrá en el futuro, y Dream Drop Distance, pese a tener algunos problemas de framerate, difícilmente se vería que viene de una consola portátil. Sólo por la historia Aqua merecería la pena comprarse el juego.

Ojalá pudiéramos avanzar en el tiempo hasta la fecha de salida de Kingdom Hearts 3, pero por el momento nos tenemos que conformar con revivir algunos clásicos de esta intrincada saga que Square Enix ha ido modelando con el paso de los años, desde que a un visionario se le ocurrió la idea de juntar a Mickey, Donald y compañía con los personajes de sus sagas más emblemáticas.