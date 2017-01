¿Realmente murieron estos cantantes?

Kurt Cobain

Uno de los ilustres del club de los 27. Pero, ¿y si realmente nunca ingresó en él? La versión oficial afirma que el líder de Nirvana se suicidó pegándose un tiro en 1994, con 27 años.

Pero de todas las teorías que hablan de que no murió, nos quedamos con la que afirma que Cobain está vivo y toca con Weezer disfrazado como Rivers Cuomo, el vocalista del grupo. ¿Así que Cobain es el que canta lo de Island In The Sun?