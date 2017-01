5 razones para ver 'Riverdale', la serie que cogerá el relevo a 'Pretty Little Liars'

Si te gustó Gossip Girl, Pretty Little Liars o The Vampire Diaries estás de enhorabuena porque por fin ha llegado a nuestras pantallas Riverdale, la nueva serie teen que se postula desde ya como la gran sensación adolescente de este 2017.

No nos confundamos. Riverdale cumple uno con uno con todos los topicazos Made in USA, pero no se averguenza se ello sino que lo aprovecha para deleitarnos con ese placer culpable que hoy analizamos en LOS40. ¿Por qué tienes que ver Riverdale? Te damos 5 razones imprescindibles:

La estetica a lo Crepúsculo. La ambientación sombría es un añadido que empasta perfectamente con toda la parafernalía americana. Riverdale es pequeña, pero matona. No importa que la historia se desarrolle en una pequeña localidad (de hecho juega a favor de la serie). Y es que en Riverdale se puede ser muy cool y solo hay que ver los modelitos que lucen algunos de los protagonistas. Mujeres al poder. Aunque a priori parezca que toda la acción vaya a girar en torno a Archie, las que realmente tienen el poder en Riverdale son las mujeres. Veronica, Betty, Cheryl, cada una con su particular forma de ser, son esas ‘femme fatale’ tan necesarias que darán ritmo a las tramas de la serie. Es el placer culpable con mayúsculas. Aunque tiene ese toque de cine de terror noventero, en Riverdale sospecharás de todos, te reirás con la picardía de más de uno y te enamoraras de un reparto hecho a medida. Porque volverás al instituto. ¿No te gustaría recordar una de las etapas más importantes de tu vida? En Riverdale harás un viaje al pasado y fantasearás de nuevo con ese universo Made in USA del que alguna vez has querido formar parte.

Si te han convencido nuestras razones, solo tienes que irte a Movistar Series Xtra para disfrutar de la serie todos los viernes, tan solo un día después de su emisión en Estados Unidos.