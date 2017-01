Chenoa sin ropa interior y un ‘Justin Bieber’ en ‘First Dates’

Como cada domingo, hoy escogemos a la estrella y estrellado de la semana.

La naturalidad de Chenoa en 'El Hormiguero' y la reacción de un hombre en 'First dates' al saber que su cita es madre, se han ganado cada 'título', ¿os imagináis quién gana qué?

A continuación lo vemos más detalladamente:

La estrella: Chenoa y su confesión 'sin ropa interior'

Chenoa, Ángel Llàcer y Carlos Latre estuvieron de visita en 'El Hormiguero' para hablar de su experiencia como jurado de 'Tu cara me suena'.

Pero antes de arrancar la entrevista, Pablo Motos explicó que la 'triunfita' iba sin ropa interior por consejo de Pilar Rubio. Chenoa, al escucharlo se reía y lo confirmaba exhibiendo lo bien que le sentaba su vestido con transparencias.

Al parecer, la cantante se cruzó con Pilar por el pasillo y esta le exclamó: "Quítate las bragas".

Dicho y hecho, la 'triunfita' así lo hizo: "Le he hecho caso porque ella viste muy bien y sabe de lo que está hablando".

Por su naturalidad, sus 'cero complejos' y el saber aceptar consejos de otras compañeras, esta semana Chenoa se convierte en nuestra estrella.

El estrellado: De las citas más desagradables en 'First Dates'

'First Dates' ha vivido varios plantones desde su estreno, pero esta semana hubo uno muy comentado. Sergio y Maica se sentaban en una mesa para pasar una velada agradable, pero todo se torció por una respuesta inapropiada de él.

Ella explicó que tenía tres hijos, y de repente el comensal le respondía: "A mí me han dicho mujeres con hijos: 'Es que no tengo derecho a ser feliz'. Y yo les digo que por supuesto que sí, pero conmigo no".

Totalmente sorprendida, ella respondía: "Si de verdad quieres encontrar una persona, pones demasiados inconvenientes. La persona perfecta no existe", y pedía disculpas para ir al baño visiblemente disgustada.

Y como una vez hizo Justin Bieber en YU, Maica se fue al baño y no volvió.

Por supuesto, nuestro 'estrellado' es él: un hombre con tan poca empatía y sensiblidad que es capaz de generar este momento incómodo hasta para el espectador, ¡imaginad para ella! ¡Te deseamos suerte en el amor Maica!