Moonlight, Fences, Figuras Ocultas... Son muchas las películas de 2016 que han visto reconocido su buen hacer en los Oscar que se entregarán el próximo 26 de febrero y que tienen algo en común. Son películas dirigidas o protagonizadas por afroamericanos.

¿Pone así fin Hollywood a la polémica del año pasado cuando se acusó a los premios más importantes de la industria de ser 'demasiado blancos'? Sí... pero no del todo. El boicot que en su día iniciaron figuras como Will Smith o su mujer, Jada Pinkett Smith, parece haberse corregido y algunos actores negros, como Viola Davis (nominada a mejor actriz secundaria por Fences), parten como favoritas en las quinielas pero eso parece que no soluciona el problema.

Frente a las veinte nominaciones que alcanza este año Meryl Streep, la última por Florence Foster Jenkins, la Davis acumula tres, lo que la convierte en la actriz afroamericana más nominada de toda la historia de los Oscar. Ahí se puede ver el problema desde su ráiz. Pero, además, las quejas han surgido al ver que los afroamericanos ya tienen representación pero no hay ni rastro de latinos ni de asiáticos en estos reconocimientos.

Los Globos de Oro, por otro lado considerados la antesala de los Oscar, ya hicieron un buen reconocimiento, al menos en televisión, premiando a series como Black-ish y a Atlanta, dirigida por Danny Glover, lo que podía demostrar por donde irán los tiros en los siguientes premios.

¿Siguen siendo los Oscar racistas?.

Así que el hashtag del año pasado, el #Oscarsowhite (Oscar tan blancos), ha dado lugar al #Oscarnotsowhite después de dos años, 2015 y 2016, en el que todos los nominados fueron blancos. Pero periódicos como Los Angeles Times ya han expresado su preocupación en columnas de opinión preguntándose dónde están los latinos. La misma, por otro lado, que expresa que las nominaciones deberían basarse siempre en el talento y no en la etnia de los reconocidos.