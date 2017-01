¡Ed Sheeran, nuevo número 1 de LOS40!

Es curioso cómo el epicentro de la música pop va desplazándose de un sitio a otro.

Si en los últimos meses Canadá parecía ser el lugar donde se cocían los éxitos más importantes (de Drake, Justin Bieber, The Weeknd), el Reino Unido ha reclamado este 2017 su papel protagonista.

Los cuatro números 1 de enero en la lista más importante de España han sido para Clean Bandit (dos semanas), Rag‘n’Bone Man y, ahora, Ed Sheeran.

Todos ellos británicos, prueba de que el pop de las islas goza de buenísima salud.

Pero centrémonos en el protagonista indiscutible de la semana.

Solo tres semanas ha necesitado Ed Sheeran para proclamarse líder de la lista oficial de LOS40 con Shape of you.

Por si fuera poco, el pelirrojo tiene en el top 10 otra canción, Castle on the hill (las dos entraron de forma simultánea en la lista, otro hito).

Justo, además, en la semana en que conocíamos que su gira pasará por nuestro país el próximo mes de abril.

¡Ya ha empezado la cuenta atrás!

Esta semana ha tenido un claro sabor masculino, porque Leiva, Luis Fonsi, Daddy Yankee, Manuel Carrasco, Burak Yeter, Dj Snake y Justin Bieber también han sobresalido en la lista.

El exPereza por ser la subida más fuerte con La lluvia en los zapatos (#8, +8); los puertorriqueños, por ser la entrada más fuerte (directos al #10 con Despacito); el onubense por entrar con Tambores de guerra (#32); el turco por colarse también con Tuesday (#37) y el serpiente francés a dúo con el viborilla canadiense, por ostentar el récord de permanencia con Let me love you (22 semanas, ahora en el #39).