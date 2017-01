Nelly Furtado, Rag'N'Bone Man o ANOHNI animan el fin de semana

Como cada viernes, toca repasar esas cinco canciones que deberías escuchar -sin falta- a lo largo del fin de semana si no quieres que te llamen "pachanguero". Recuerda que además puedes encontrar más novedades en el podcast del programa.

Un cambio de caminos

En su debut -del año 2000-, Nelly Furtado nos sorprendió con su acercamiento al folk desde el pop (¿recuerdas "I'm Like A Bird"?). A partir de ahí la canadiense ha tenido coqueteos con la música negra ("Say It Right") e incluso con el mundo latino ("Manos al aire"), pero su último invento sonoro es el más sorprendente hasta la fecha. Escucha "Cold Hard Truth" y alucina.

Nelly Furtado, del pop mainstream al indie experimental.

En marzo la cantante lanza un sexto disco de pop experimental matizado con R&B y electrónica, muy cercano a aquella sorprendente colaboración con Blood Orange. The Ride cuenta con la producción del genio indie John Congleton, ganador de un Grammy por su trabajo junto a la diosa hipster St Vincent.

La gran promesa

El 12 de septiembre de 2016 puse por primera vez "Human", de Rag'N'Bone Man, en LOS40 Trending. Entonces avisé que el poderío vocal y la contundencia de esa mezcla entre gospel y blues llevarían muy lejos al cantante. Meses después Rory Graham ha logrado ser número 1 de LOS40, ganar el premio de la crítica de los Brit Awards y entrar en listas de ventas de toda Europa. Ahora toca conocer una nueva canción, "Skin".

Rag'N'Bone Man sigue sorprendiéndonos con su voz.

Esta es la segunda canción que conocemos de Human, el esperadísimo debut del británico que saldrá el 10 de febrero. ¿Estará el disco completo a la altura de dos sencillos tan impactantes?

Canción protesta

No ha pasado ni un año del lanzamiento de Hopelessness, el primer disco de ANOHNI, y la cantante británica ya anuncia nuevo material. En este caso será un EP de 6 canciones muy reivindicativas, con las que la artista quiere remover conciencias y llamar al activismo ante un mundo que considera que se va a pique.

ANOHNI llama a protestar y rebelarnos contra el sistema.

En "Paradise", la canción que titula ese nuevo trabajo, llama a las mujeres a tomar el poder y encarrilar esa terrible situación que atravesamos a nivel global. El EP sale el 17 de marzo.

Sonido internacional

Los valencianos Polock quieren seguir el camino que les ha llevado a tocar en Japón, Inglaterra, Francia o Estados Unidos. Para su tercer disco el grupo ha hecho más robusto su sonido, agarrándose a guitarreos muy The Strokes y a sintetizadores muy Tame Impala. ¿Con esa combinación no van a triunfar? Escucha "Roll The Dice" y me darás la razón.

Polock siguen cultivando su sonido internacional.

¡Qué bien que han vuelto!

Si hay una banda que define parte de la historia del indie internacional es The New Pornographers. Después de tres años de silencio, la luminosa banda canadiense acaba de anunciar su próximo trabajo, Whiteout Conditions, que sale a primeros de abril. Y el día ya es un poco mejor porque han lanzado una primera canción en la que vuelven a demostrar que, en su 20º aniversario, siguen siendo divertidos y contagiosos. Así suena "High Ticket Attractions".

¡Qué bien volver a escuchar a The New Pornographers!.

