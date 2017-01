Lily Allen regresa a la música por Trump y se mete en líos con la comunidad LGBT

Aunque hace tiempo que habíamos perdido la pista a Lily Allen nos ha alegrado saber que sigue centrada en la música.

Donald Trump ha sido el responsable de que la británica vuelva a la actualidad.

El pasado 20 de enero, el magnate se convirtió en el nuevo presidente de Estados Unidos y, por lo tanto, en uno de los hombres más poderosos del mundo (sino el más).

Son muchos los que han tildado los resultados electorales del país como un auténtico despropósito y cada vez son más los que muestran públicamente su oposición a Trump.

Al día siguiente las mujeres tomaron las calles y alzaron su voz en grupo para gritar al mundo su desacuerdo con lo ocurrido.

Gettyimages / Jennifer Beals, Chelsea Handler y Charlize Theron en la Marcha de las mujeres.

Una marcha femenina encabezada por muchas celebrities que traspasó fronteras y se celebró en otros países además de Estados Unidos.

En Londres hubo unos 100.000 participantes, entre ellos Lily Allen que es consciente de que Trump no es un problema norteamericano sino mundial.

En un momento dado de la concentración se subió a un escenario para interpretar su propia versión de Going to a town, un tema de 2007 de Rufus Wainwright.

Para este tema ha contado con Mark Ronson (sí, el de Uptown funk con Bruno Mars) en la producción que también se ha posicionado políticamente.

El vídeo recoge aquella marcha que forma ya una parte importante de la historia y que congregó a centenares de miles de personas que protestaron en pro de la igualdad, la justicia social, el medio ambiente y los derechos humanos en general.

De todas formas, ahí no queda la cosa porque aunque hay muchos que apoyan las ideas de Lily Allen eso no ha evitado que uno de sus tuits le haya puesto en contra a la comunidad LGTB que no es precisamente muy amiga de Trump.

En el tuit, Allen dice “los maricas odian a Trump” y, como es lógico, a este colectivo no le ha gustado la palabra que ha escogido la cantante para referirse a ellos.

La polémica está servida.